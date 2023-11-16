Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην αναλώνεται από οργή στην απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς τον περασμένο μήνα, λέγοντας πως «μια φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη».

Ο Μπορέλ έκανε τα σχόλια αυτά σε επίσκεψη στο Ισραήλ, μιλώντας δίπλα στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν μετά την επίσκεψή τους στο Κιμπούτς Μπε'ερί, ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Αντιλαμβάνομαι την οργή σας αλλά επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να μην αναλώνεστε από οργή. Πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που μπορούν να σας πουν οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ», είπε.

Μιλώντας σε ένα κτίριο περιφερειακού συμβουλίου σε κοντινή απόσταση από το κιμπούτς, ο Μπορέλ τόνισε πως η αλληλεγγύη της ΕΕ με το Ισραήλ και η υποστήριξή της στο δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

«Όμως είναι ένα πράγμα να υπερασπιζόμαστε το Ισραήλ και είναι άλλο να φροντίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

«Και αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την υποστήριξη του Ισραήλ για το δικαίωμα αυτοάμυνας, ζητεί επίσης ανθρωπιστική αρωγή για τρόφιμα, νερό, καύσιμα, προστασία (των ανθρώπων στη Γάζα» είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος έκανε επίσης έκκληση για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων.

What sets us apart from terrorists is the respect for human life.



We call for unhindered humanitarian access and humanitarian pauses so that assistance can reach those in need.



All civilians deserve to be protected. Too many have been killed already. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023

«Ολοι οι άμαχοι πολίτες πρέπει να προστατευτούν. Έχουν σκοτωθεί ήδη πολλοί» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

