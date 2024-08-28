Την ανάγκη να συνεχιστεί η βοήθεια και η παροχή εξοπλισμού και πυρομαχικών στην Ουκρανία, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος προήδρευσε στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Οι Σύμμαχοι καταδίκασαν σθεναρά τα αδιάκριτα χτυπήματα της Ρωσίας και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την άμυνα της Ουκρανίας, αναφέρει το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του.

The #NATO- Ukraine Council met to address developments on the battlefield & Ukraine's priority capability needs. Allies strongly condemn the escalation in Russian air strikes on Ukraine. We must continue to provide Ukraine with the equipment & munitions it needs to defend itself. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 28, 2024

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία συνεχίζει να αναχαιτίζει ρωσικούς πυραύλους σε καθημερινή βάση, σώζοντας αμέτρητες ζωές. Αλλά η ικανότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει την άμυνά της απαιτεί αυξημένη προσφορά και περισσότερη υποστήριξη. Στον απόηχο της τελευταίας ρωσικής επίθεσης, οι Σύμμαχοι επιβεβαίωσαν σήμερα εκ νέου ότι εντείνουν τη στρατιωτική τους βοήθεια προς την Ουκρανία. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην Ουκρανία τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά που χρειάζεται για να αμυνθεί κατά της εισβολής της Ρωσίας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα της Ουκρανίας να παραμείνει στη μάχη».

The NATO-Ukraine Council met following recent heavy Russian airstrikes against Ukrainian civilians and infrastructure. Allies strongly condemned Russia’s indiscriminate strikes and reaffirmed their commitment to further strengthen Ukraine’s defences #StandWithUkraine 🇺🇦 — NATO (@NATO) August 28, 2024

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, οι Σύμμαχοι έχουν συνεισφέρει άνευ προηγουμένου στην άμυνα της Ουκρανίας επισημαίνει η Συμμαχία. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, πολλοί Σύμμαχοι ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στην Ουκρανία επιπλέον στρατηγικά συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων συστοιχιών Patriot και οι Σύμμαχοι συμφώνησαν ότι μαζί θα παράσχουν τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθειας για την ασφάλεια τον επόμενο χρόνο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο πρεσβευτών και συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός υπουργός 'Αμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ ενημέρωσε τους Συμμάχους μέσω βίντεο για την τρέχουσα κατάσταση.

Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας δημιουργήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2023 και χρησιμεύει ως φόρουμ για κοινές διαβουλεύσεις, λήψη αποφάσεων και δραστηριότητες μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας. Πρέσβεις από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και Ουκρανοί αξιωματούχοι παρίστανται συνήθως στις συνεδριάσεις του συμβουλίου.

Members of the Ukrainian Armed Forces, many of them volunteers, talk from the frontline about what the conditions are like and explain why long-term support from NATO Allies is so important#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4qId0RUaYu — NATO (@NATO) August 28, 2024

