Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τουλάχιστον 10 χρόνια ουκρανικού πολέμου, προειδοποίησε ο απερχόμενος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργτκ, μιλώντας στο BBC.



O Γενς Στόλτενμπεργκ είπε ότι το «παράδοξο» του πολέμου στην Ουκρανία είναι, ότι όσο περισσότερο η δυτική στρατιωτική συμμαχία δεσμεύεται στον πόλεμο, τόσο πιο γρήγορα θα επιτευχθεί λύση.



Ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος ολοκληρώνει τη 10ετή θητεία του ως γενικός γραμματέας τον Οκτώβριο, προέτρεψε τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους εν μέσω φόβων ότι οι αμερικανικοί πόροι θα μπορούσαν να περικοπούν, ή ακόμη και να σταματήσουν, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει δεύτερη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου.



Ερωτηθείς εάν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για σύγκρουση στην Ουκρανία πάνω από 10 χρόνια, ο κ. Στόλτενμπεργκ απάντησε: «Ναι». Και πρόσθεσε: «Αλλά το κύριο μήνυμα είναι ότι, όσο πιο ισχυρή είναι η υποστήριξη για την Ουκρανία και όσο περισσότερο είμαστε διατεθειμένοι να δεσμευτούμε, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος».



«Το παράδοξο είναι ότι τώρα ο πρόεδρος Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να περιμένει. Επομένως, ο πόλεμος συνεχίζεται. Όταν επικοινωνούμε πολύ ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε εδώ για καιρό, ότι έχουμε ισχυρή και διαρκή υποστήριξη για την Ουκρανία, τότε έχουμε τις προϋποθέσεις για λύση, για μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ουκρανία».



Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι μονάδα διοίκησης για τον συντονισμό της υποστήριξης για την Ουκρανία θα λειτουργήσει στη Γερμανία από τον Σεπτέμβριο. «Αυτό θα προσφέρει περισσότερη προβλεψιμότητα, λογοδοσία και υποστήριξη και θα καταδείξει επίσης τη διαρκή δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ.



«Η ώρα να υπερασπιστούμε την ελευθερία και τη δημοκρατία είναι τώρα, και το μέρος είναι η Ουκρανία».



Τα σχόλια του κ. Στόλτενμπεργκ έρχονται ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει σχεδόν στο μισό τη στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία το επόμενο έτος - από 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι «ασφαλής για το ορατό μέλλον» λόγω του σχεδίου της G7 να συγκεντρώσει 50 δισ. δολάρια από τόκους σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η σχεδιαζόμενη περικοπή της βοήθειας έρχεται εν μέσω φόβων στην Ουκρανία και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της ότι η αμερικανική χρηματοδότηση θα μπορούσε να στερέψει κατά τη διάρκεια μιας πιθανής δεύτερης θητείας Τραμπ.

Αυτή την εβδομάδα, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε τον Τζέι Ντι Βανς ως αντιπρόεδρό του. Ο γερουσιαστής του Οχάιο είχε δηλώσει προηγουμένως: «Δεν με νοιάζει τι συμβαίνει στην Ουκρανία με κανέναν τρόπο». Όντας έντονος επικριτής της βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία είπε στη φετινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι η Ευρώπη θα ξυπνήσει όταν οι ΗΠΑ «στρέψουν» την εστίασή τους στην Ανατολική Ασία.



Ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε βέβαιος ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στη συμμαχία επειδή «είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας των ΗΠΑ να έχουμε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ». Υπάρχει επίσης μια «ισχυρή δικομματική υποστήριξη για το ΝΑΤΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στο Κογκρέσο, αλλά και στις δημοσκοπήσεις», υποστήριξε.



Ερωτηθείς εάν μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα μπορούσε να σημαίνει χαμηλότερη χρηματοδότηση για το ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ είπε: «Το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητα από το τι πιστεύετε για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ είναι να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας.



«Πρώτα από όλα, αυξάνει την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παραμείνουν ισχυρός σύμμαχος. Δεύτερον, αν συμβεί κάτι πολύ κακό, τότε είναι καλό να έχουμε ισχυρότερες ευρωπαϊκές και καναδικές αμυντικές δυνατότητες».



Ο Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ «επέκρινε απολύτως ορθά και στοιχειοθετημένα» τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν ξόδευαν αρκετά για την άμυνα και στηρίζονται πάρα πολύ στις ΗΠΑ. Αλλά «αυτό έχει αλλάξει τώρα» διευκρίνισε.



Όπως επισήμανε, «το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη συμμαχία στην ιστορία γιατί, παρά τις διαφορές μας, ήμασταν πάντα σε θέση να ενωθούμε γύρω από τις βασικές μας αξίες: να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλον.

