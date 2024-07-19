Ένας 64χρονος Αμερικανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή σκότωσε έναν οδηγό φορτηγού, πατέρα επτά παιδιών το 1998 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη με θανατηφόρα ένεση στην Αλαμπάμα, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της πολιτείας αυτής στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Κιθ Έντμουντ Γκάβιν εκτελέστηκε με φονική ένεση και ο θάνατός του επήλθε στις 18:32 (τοπική ώρα, 02:32 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Γκάβιν, που δήλωνε αθώος, είχε καταδικαστεί για τον φόνο του Ουίλιαμ Κλέιτον, ενός οδηγού φορτηγού και πατέρα επτά παιδιών ηλικίας 68 ετών την ώρα που εκείνος έκανε ανάληψη χρημάτων από αυτόματο μηχάνημα για να πάει να δειπνήσει με τη σύζυγό του.

Τότε ο Γκάβιν ήταν ελεύθερος υπό όρους αφού είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης 17 ετών για προηγούμενο φόνο που είχε διαπράξει στο Ιλινόις.

Φέτος έχουν πραγματοποιηθεί δύο ακόμη εκτελέσεις στην Αλαμπάμα, η μία από τις οποίες με εισπνοή αζώτου, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η εκτέλεση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις, με τον ΟΗΕ να τη συγκρίνει με μορφή «βασανιστηρίου».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέστειλε την προγραμματισμένη εκτέλεση καταδικασμένου σε θάνατο στο Τέξας, έπειτα από προσφυγή των δικηγόρων του.

Το 2023 έγιναν στις ΗΠΑ 24 εκτελέσεις, ενώ μέχρι στιγμής φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 10 εκτελέσεις.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 πολιτείες από τις 50. Έξι άλλες (η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, το Οχάιο, το Όρεγκον, η Πενσιλβάνια και το Τενεσί) έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

