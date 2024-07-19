Δείτε Βίντεο: Ο Τζο Μπάιντεν 30 χρόνων, ετοιμόλογος και οξύνους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ακόμη βίντεο που δείχνει έναν 30χρονο Τζο Μπάιντεν ετοιμόλογο, ενεργητικό και οξύνου σε προφανή αντίστιξη με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο μικρής διάρκειας βίντεο ο 30άρης Μπάιντεν, γερουσιαστής από το 1972, εμφανίζεται να φέρνει σε δύσκολη θέση μάρτυρα, σε κάποια επιτροπή της Γερουσίας τη δεκαετία του '70.

«Θυμίζει τον Σολ Γκούντμαν», τον δικηγόρο των τηλεοπτικών σειρών Breaking Bad και Better Call Saul, σχολιάζει χιουμοριστικά κάποιος κάτω από το βίντεο. Όμως το σχόλιο ενός άλλου χρήστη είναι πολύ πιο καυστικό: «1970: δεν είχε ιδέα ότι θα γίνει πρόεδρος - 2024: δεν έχει ιδέα ότι είναι πρόεδρος»...

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει την απόσυρση του από την προεκλογική εκστρατεία.



30-year old Senator Joe Biden is giving 70s Saul Goodman vibes 😂 pic.twitter.com/n7311i4quC — Dream for America (@DreamAmerica_) April 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.