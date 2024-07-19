Κατά την ομιλία του στο συνέδριo των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι το βράδυ της Πέμπτης , ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα του κόμματός του για τον Λευκό Οίκο.

Στα 92 λεπτά που μίλησε, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για πολλά θέματα όπως πχ την μεταναστευτική του πολιτική και τον πόλεμο στο Ισραήλ– και φυσικά την απόπειρα δολοφονίας και τις ποινικές διώξεις σε βάρος του.

Υπήρχαν όμως και 5 θέματα – πολύ βασικά – που ο Τραμπ απέφυγε εντελώς να αναφερθεί. Σύμφωνα με το Politico, o υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δεν μίλησε καθόλου για την άμβλωση, τον Covid, την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και το εθνικό χρέος.

Άμβλωση

Στη μακροσκελή ομιλία του, ο Τραμπ ποτέ δεν αναφέρθηκε στην άμβλωση, αν και είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα και έχει διχάσει την αμερικανική κοινωνία.

Η στάση του απέναντι στο θέμα αντανακλάται από τη γενική αλλαγή στην πλατφόρμα του κόμματος. Το 2016, η λέξη «άμβλωση» αναφέρθηκε 35 φορές σε αποφάσεις – έγγραφα, ενώ η πλατφόρμα του 2024 την έχει μόνο μία φορά.

Η φετινή πλατφόρμα δηλώνει ότι η απόφαση για τη νομιμοποίηση ή όχι των αμβλώσεων πρέπει να πάει στις πολιτείες, αποφεύγοντας την εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους υποστηρικτές κατά των αμβλώσεων στις ΗΠΑ

Covid

Ο πρώην πρόεδρος αφιέρωσε πολύ χρόνο στην ομιλία του κάνοντας συγκρίσεις από την εποχή που ήταν στην εξουσία έως τώρα, παραλείποντας ωστόσο την ιστορική περίοδο της πανδημίας.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε καθόλου στον κορωνοϊό- που αποτέλεσε βασικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας το 2020 - ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικάνοι συνεχίζουν να επιτίθενται στον Μπάιντεν για το κλείσιμο επιχειρήσεων και σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επίθεση στο Καπιτώλιο

Ενώ ο Τραμπ κατηγόρησε για άλλη μία φορά τον Μπάιντεν ότι «έκλεψε» στις εκλογές του 2020, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην πολύκροτη επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Δεν αναφέρθηκε επίσης σε κανέναν από αυτούς που περιμένουν δίκη ή εκτίουν ποινές για την εισβολή και δεν ξεκαθάρισε αν θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του τρέχοντος έτους.

Εθνικό Χρέος

Ο Τραμπ μίλησε για το πώς η οικονομία έχει κλονιστεί υπό τον Μπάιντεν αλλά δεν έθιξε το αυξανόμενο εθνικό χρέος, σχεδόν στα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, το κόμμα δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία πολιτική πρόταση ή λύση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν οι Ρεπουμπλικάνοι να μειώσουν το εθνικό χρέος, αλλά εστιάζει στον τρόπο μείωσης του πληθωρισμού μέσω άλλων τομέων πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.