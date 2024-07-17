Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με οποιονδήποτε ηγέτη των ΗΠΑ επιθυμεί να συμμετάσχει σε «δίκαιο διάλογο με αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ χαιρέτισε τη στάση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς για την Ουκρανία.

Ο Βανς, που επιλέχθηκε αυτή την εβδομάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρός του, θέλει να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία ενώ πιστεύει ότι το Κίεβο δεν έχει καμία πιθανότητα να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από τότε που ξεκίνησε την εισβολή της σε πλήρη κλίμακα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι υπέρ της ειρήνης, είναι υπέρ του τερματισμού της βοήθειας που παρέχεται και μπορούμε μόνο να καλωσορίσουμε αυτή την άποψη γιατί αυτό χρειαζόμαστε, να σταματήσει ο εξοπλισμός της Ουκρανίας και τότε ο πόλεμος θα τελειώσει», είπε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Αμερικής ανησυχούν ευρέως για την επιλογή του Βανς ως υποψηφίου αντιπροέδρου. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τη διαφωνία του για το τελευταίο πακέτο βοήθειας του Κογκρέσου για την Ουκρανία, το οποίο ψηφίστηκε τον Απρίλιο . Αλλά, σε αντίθεση με τον Βανς, δεν αντιτάχθηκε.

Ο Τραμπ είπε επίσης στα τέλη του περασμένου μήνα ότι δεν αποδέχεται τους όρους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα τερματίσει τον πόλεμο εάν το Κίεβο παρέδιδε τις τέσσερις περιοχές στα ανατολικά και νότια της χώρας που διεκδικεί η Μόσχα.



Πηγή: skai.gr

