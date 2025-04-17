Η πρόεδρος του Μεξικού Σέινμπαουμ αποκλείει αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τον Ισημερινό

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρξει αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων της χώρας της με τον Ισημερινό όσο παραμένει πρόεδρος της χώρας αυτής ο Ντανιέλ Νομπόα, ενώ χαρακτήρισε «αμφίβολη» την εκλογική νίκη του την Κυριακή.

Το Μεξικό διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τον Ισημερινό μετά την εισβολή δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο τον Απρίλιο του 2024.

Οι αρχές ήθελαν να συλλάβουν τον αριστερό πρώην πρόεδρο Χόρχε Γκλας, που είχε καταφύγει στη διπλωματική αντιπροσωπεία από τον Δεκέμβριο του 2023 και είχε λάβει πολιτικό άσυλο από την τότε μεξικανική κυβέρνηση.

Καταδικασμένος κι αντιμέτωπος με περαιτέρω διώξεις για υποθέσεις διαφθοράς, ο κ. Γκλας παραμένει φυλακισμένος στον Ισημερινό. Το Μεξικό έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) για την εισβολή στην πρεσβεία του.

Η κυρία Σέινμπαουμ τάχθηκε δημόσια υπέρ της αντιπάλου του κ. Νομπόα.

Η Λουΐσα Γκονσάλες αμφισβητεί το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών και αξίωσε να διεξαχθεί νέα καταμέτρηση. Το αίτημα απορρίφθηκε από το εκλογικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

