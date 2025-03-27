Ο αντιπρόεδρος του Σουδάν, ο Ρικ Μάκαρ, μέγας αντίπαλος επί δεκαετίες του προέδρου Σάλβα Κιρ, συνελήφθη χθες Τετάρτη στην κατοικία του στην Τζούμπα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο της επιτροπής διεθνών σχέσεων της παράταξής του.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις αντισυνταγματικές ενέργειες (...) του υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας, που, συνοδευόμενοι από 20 και πλέον οχήματα με βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν διά της βίας στην κατοικία του πρώτου αντιπροέδρου. Οι σωματοφύλακές του αφοπλίστηκαν και του επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης με αόριστες κατηγορίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook ο Ριθ Μούοχ Τανγκ, ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του κόμματος του κ. Μάκαρ.

Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (MINUSS) προειδοποίησε σήμερα ότι η σύλληψη του πρώτου αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ φέρνει το νεότερο κράτος του κόσμου στα πρόθυρα νέας εμφύλιας σύρραξης, καλώντας να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση.

Οι «ηγέτες της χώρας» καλούνται να επιλέξουν είτε την «υποτροπή», την επανέναρξη «γενικευμένης σύγκρουσης» ή θα οδηγήσουν τη χώρα «στην ειρήνη, την ανάκαμψη και τη δημοκρατία, στο πνεύμα συναίνεσης που επιτεύχθηκε το 2018, όταν (...) δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν» ειρηνευτική συμφωνία, τόνισε ο επικεφαλής της MINUSS Νίκολας Χέισομ.

