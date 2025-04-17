Στο Ελ Σαλβαδόρ Δημοκρατικός γερουσιαστής για την απελευθέρωση μετανάστη που απελάθηκε «κατά λάθος» από τις ΗΠΑ

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν βρισκόταν χθες Τετάρτη στο Ελ Σαλβαδόρ για να «ασκήσει πίεση» προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος κάτοικος των ΗΠΑ ο οποίος απελάθηκε εξαιτίας «λάθους» κι είναι έγκλειστος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, παρότι με αποφάσεις της η αμερικανική δικαιοσύνη έδωσε εντολή να επιστρέψει στην αμερικανική επικράτεια.

Μέσω YouTube, ο γερουσιαστής της πολιτείας Μέριλαντ (ανατολικά) δήλωσε πως συναντήθηκε με τον σαλβαδοριανό αντιπρόεδρο Φέλιξ Ουγιόα και του ζήτησε να του επιτραπεί να δει τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο οποίος οδηγήθηκε στα μέσα του Μαρτίου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT, αφού κατηγορήθηκε πως ανήκει στη συμμορία MS-13.

Σύμφωνα με τον κ. Βαν Χόλεν, ο αντιπρόεδρος Ουγιόα του απάντησε πως «δεν είναι σε θέση να το κάνει», ούτε μπορεί να «διευθετήσει» το να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία «ώστε να ερωτηθεί (ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία) πώς είναι και να ενημερωθεί η οικογένειά του».

Σαλβαδοριανός, παντρεμένος με Αμερικανίδα, πατέρας μικρού παιδιού, κάτοικος Μέριλαντ, ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία ήταν ανάμεσα στους 250 και πλέον άνδρες που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση Τραμπ, που κατηγόρησε τους περισσότερους πως ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua, ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα κι αναγορευθείσα «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο.

Κατόπιν, η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε στη δικαιοσύνη πως η απέλασή του ήταν αποτέλεσμα «διοικητικού λάθους», καθώς ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για την απέλασή του στο Σαλβαδόρ ακυρώθηκε τελεσίδικα από ομοσπονδιακό δικαστήριο το 2019.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν είναι σε θέση να διορθώσει το λάθος αυτό, καθώς ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία είναι πλέον κρατούμενος των σαλβαδοριανών αρχών.

«Ρώτησα τον αντιπρόεδρο, αφού ο Αμπρέγο Γκαρσία δεν διέπραξε κανένα έγκλημα, αφού τα αμερικανικά δικαστήρια αποφάνθηκαν πως απελάθηκε παράνομα από τις ΗΠΑ, κι αφού η κυβέρνηση του Σαλβαδόρ δεν έχει καμιά απόδειξη πως είναι μέλος της MS-13, γιατί το Σαλβαδόρ συνεχίζει να τον κρατά στη CECOT; Κι η απάντησή του ήταν πως η κυβέρνηση Τραμπ πληρώνει το Σαλβαδόρ, την κυβέρνηση του Σαλβαδόρ, για να τον κρατά στη CECOT», τόνισε ο κ. Βαν Χόλεν.

«Ζητώ από τον πρόεδρο (σ.σ. του Σαλβαδόρ Ναγίμπ) Μπουκέλε να κάνει αυτό που πρέπει και να επιτρέψει να βγει από τη φυλακή ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία, άνθρωπος που δεν κατηγορείται για κανένα έγκλημα, που δεν καταδικάστηκε για κανένα έγκλημα και απήχθη παράνομα στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο γερουσιαστής. «Θα συνεχίσω να ασκώ πίεση».

Κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ διαβεβαίωσε «πως δεν είναι σε θέση» να στείλει «πίσω στις ΗΠΑ» οποιονδήποτε «τρομοκράτη», αναφερόμενος στον κ. Αμπρέγο Γκαρσία.

Η σύζυγος του άνδρα, η Τζένιφερ Βάσκες Σούρα, απηύθυνε έκκληση την Τρίτη οι δυο αρχηγοί κρατών να πάψουν «να παίζουν πολιτικό παιγνίδι με τη ζωή του Κίλμαρ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

