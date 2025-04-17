Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε χθες Τετάρτη εναντίον επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά τις πρόσφατες απειλές της Ουάσιγκτον.

«Νομίζω πως υπήρξαμε πάντοτε πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά το γεγονός ότι επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν είναι αποδεκτές και χειροτερεύουν οποιοδήποτε πρόβλημα», δήλωσε ο κ. Γκρόσι χθες στην Τεχεράνη, μετά τη συνάντησή του με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Πέρα από τον κίνδυνο να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο κ. Γκρόσι επισήμανε πως τέτοια πλήγματα θα είχαν τεράστιες περιβαλλοντικές και «ραδιολογικές συνέπειες».

Η επίσκεψή του ήταν επικεντρωμένη στο να υπάρξουν διευκρινίσεις για διαφωνίες όσον αφορά τεχνικά ζητήματα με την Τεχεράνη, ιδίως όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενόψει του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο κυβέρνησης.

Το κυριότερο ζήτημα διαφωνίας είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου σε επίπεδο 60%, που απέχει πολύ από το 3,67% που είχε οριστεί στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ). Η μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού θεωρείται βασικός όρος για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας.

«Η συνεργασία με τον ΔΟΑΕ είναι απόλυτα απαραίτητη για να δοθούν αξιόπιστες εγγυήσεις όσον αφορά την ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε μια στιγμή που η διπλωματία χρειάζεται επειγόντως», επέμεινε χθες μέσω X.

Important to meet with Foreign Minister @araghchi during my timely visit to Iran. Cooperation with @IAEAorg is indispensable to provide credible assurances about the peaceful nature of Iran’s nuclear programme at a time when diplomacy is urgently needed. pic.twitter.com/wlmsghttIK — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) April 16, 2025

Καθώς αναμένεται η συνέχιση των έμμεσων συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως ενδεχόμενη αποτυχία της διπλωματίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμερικανική στρατιωτική δράση με ισραηλινή συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

