Το Νότιο Σουδάν έχει βρεθεί αντιμέτωπο με τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων 20 ετών, με πάνω από 40.000 κρούσματα και σχεδόν 700 θανάτους μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η UNICEF, την ώρα που οι συγκρούσεις στον βορρά δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στο νεότερο κράτος της υφηλίου συνεχίζει να επικρατεί αστάθεια αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του το Σουδάν το 2011.

Η επιδημία κηρύχτηκε τον Οκτώβριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, συγκρούσεις που παραμένουν σε εξέλιξη στην πολιτεία του Άνω Νείλου (βορειοανατολικά) περιορίζουν την πρόσβαση σε δομές υγείας και χειροτερεύουν την επιδημία, τόνισε παράλληλα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

«Από την 28η Σεπτεμβρίου 2024 ως την 18η Μαρτίου 2025, καταγράφτηκαν πάνω από 40.000 κρούσματα στο Νότιο Σουδάν και 694 θάνατοι σε όλη της χώρα», με άλλα λόγια εκτυλίσσεται «η χειρότερη επιδημία» χολέρας «εδώ και 20 χρόνια», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία.

Τα μισά από τα κρούσματα αυτά είναι παιδιά κάτω των 15 ετών, τόνισε η UNICEF.

«Αυτή είναι η χειρότερη επιδημία (χολέρας) που έχει υποστεί το Νότιο Σουδάν αφότου έγινε ανεξάρτητη χώρα», σχολίασε η Βέριτι Ράστον, συντονίστρια της υπηρεσίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά από την Τζούμπα.

Εστίες της ασθένειας έχουν εντοπιστεί σε εννιά από τις δέκα πολιτείες της χώρας, με τα περισσότερα κρούσματα στην Τζόνγκλεϊ, που γειτονεύει με αυτή του Άνω Νείλου, διευκρίνισε.

Η κομητεία Νάσιρ, στην πολιτεία του Άνω Νείλου, έχει μετατραπεί εδώ κι εβδομάδες σε θέατρο μαχών, κυρίως ανάμεσα σε ομοσπονδιακές δυνάμεις, που ορκίζονται πίστη στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και τον «Λευκό Στρατό», παραστρατιωτική οργάνωση που κατηγορείται από την Τζούμπα πως συνεργάζεται με τον πρώτο αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, άλλοτε αντάρτη.

Η βία εκτόπισε εξαναγκαστικά 63.000 ανθρώπους, τόνισε χθες ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα (MINUSS), ο Νίκολας Χέισομ, προειδοποιώντας για ακόμη μια φορά πως το Νότιο Σουδάν βρίσκεται στα πρόθυρα «επανέναρξης του εμφυλίου πολέμου».

«Καθώς πληθυσμοί τρέπονται σε φυγή για να προστατευτούν, η χολέρα εξαπλώνεται με ταχύτητα, προκαλώντας θύματα και χειροτερεύοντας την ανθρωπιστική κρίση», τόνισε από την πλευρά της η MSF σε ανακοίνωσή της.

«Με την ταχεία εξάπλωση της χολέρας και τη συνέχιση της βίας, οι ανάγκες για ιατρικές φροντίδες στην πολιτεία του Άνω Νείλου είναι πιο κρίσιμες παρά ποτέ», συνόψισε ο Ζακαρία Μουατία, επικεφαλής της αποστολής της MSF στη χώρα.

Οι αριθμοί της UNICEF

Η χολέρα, λοίμωξη που μεταδίδεται ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae, προκαλεί οξεία διάρροια, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε ώρες αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της UNICEF, επιβεβαιώθηκαν πάνω από 178.000 κρούσματα χολέρας σε 16 χώρες της ανατολικής και της μεσημβρινής Αφρικής την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025.

Σχεδόν 2.900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τόνισε.

Η Ανγκόλα, όπου έχει επίσης ξεσπάσει επιδημία, κατέγραψε πάνω από 7.500 κρούσματα και 294 θανάτους από την 7η Ιανουαρίου ως τη 18η Μαρτίου, πάντα κατά τη UNICEF.

Πηγή: skai.gr

