Παιδιά μολυσμένα από χολέρα στο Νότιο Σουδάν πέθαναν καθώς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φτάσουν σε πολύ μακρινή κλινική μετά τη μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ, που είχε αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά ιατρικά κέντρα στην πάμφτωχη χώρα, καταγγέλλει σήμερα η ΜΚΟ Save the Children.

Το νεότερο κράτος στον κόσμο βιώνει τη χειρότερη επιδημία χολέρας σε 20 χρόνια, με πάνω από 40.000 κρούσματα —τα μισά και πλέον είναι παιδιά κάτω των 15 ετών— και σχεδόν 700 θανάτους να έχουν καταγραφτεί το διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Μαρτίου, σύμφωνα με τη UNICEF, την ώρα που νέες ένοπλες συγκρούσεις, ειδικά στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εμποδίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Πέντε παιδιά και τρεις ενήλικοι πέθαναν πρόσφατα στην κομητεία Ακόμπο (ανατολικά), καθώς αποπειρώνταν να φτάσουν στην πλησιέστερη κλινική, που πλέον απέχει τρεις ώρες με τα πόδια, εξηγεί η ΜΚΟ. Δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν, υπό τον καυτό ήλιο, με 40° Κελσίου υπό σκιά, χωρίς πόσιμο νερό, ούτε φάρμακα.

«Νωρίτερα φέτος, αυτά τα παιδιά και αυτοί οι ενήλικοι θα μπορούσαν να είχαν λάβει θεραπεία που θα τους έσωζε τη ζωή σε κάποιο από τα 27 κέντρα υγείας που υπήρχαν και υποστηρίζονταν από τη Save the Children» στην κομητεία Ακόμπο, σχολίασε η ΜΚΟ.

Όμως η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να κλείσει την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας USAID, που διέθετε το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται σε παγκόσμια κλίμακα, με ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Περίπου το 83% των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνταν από τις ΗΠΑ έχουν πλέον τερματιστεί, κάτι που αποτέλεσε βαρύ χτύπημα για τη Save the Children, ειδικά στο Νότιο Σουδάν.

Η βρετανική ΜΚΟ, ελλείψει κεφαλαίων, αναγκάστηκε να απολύσει το ένα τρίτο των ανθρώπων που απασχολούσε στη χώρα της Αφρικής, ή αλλιώς 200 από τους σχεδόν 600. Στην κομητεία Ακόμπο, επτά από τις 27 κλινικές που υποστήριζε έκλεισαν τις πόρτες τους, και οι 20 που απομένουν δεν λειτουργούν πλέον παρά μόνο εν μέρει.

Και οι υπηρεσίες επείγουσας διακομιδής ασθενών έχουν επίσης σταματήσει.

Εξαιτίας των αμερικανικών περικοπών και ελλείψει φαρμάκων, «βλέπουμε ασθενείς να υποφέρουν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», πέρα από το να προτείνεται η ενυδάτωσή τους, τονίζει ο Μάικλ, εθελοντής.

Σύμφωνα με τη UNICEF, οι εννιά από τις δέκα πολιτείες του Νότιου Σουδάν πλήττονται από την επιδημία χολέρας σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο διευθυντής της Save the Children στο Νότιο Σουδάν υπογράμμισε πως μέλη της οργάνωσης χρειάστηκε να βάλουν παιδιά σε φορεία κάτω από δέντρα εξαιτίας της έλλειψης κλινών. «Αυτό που βλέπω είναι απευθείας βγαλμένο από δυστοπικό κόσμο», είπε εμφανώς ταραγμένος ο Κρις Νιαμάντι.

«Θα έπρεπε να υπάρχει παγκόσμια αγανάκτηση μπροστά στις αποφάσεις που παίρνουν ισχυροί για άλλες χώρες κι οδηγούν στον θάνατο παιδιών μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες», είπε, καθώς στο Νότιο Σουδάν οι τέσσερις κάτοικοι στους πέντε χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν.

Πέρα από τη χολέρα, το Νότιο Σουδάν, χώρα που έχει μεν υπέδαφος πλούσιο σε πετρέλαιο, αλλά ο πληθυσμός της εξακολουθεί να μαστίζεται από τη φτώχεια, γνωρίζει ξανά ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές, που έχουν ξεριζώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Η σύλληψη του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ από δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ σήμανε σύμφωνα με αναλυτές νέα κλιμάκωση και απειλεί να βυθίσει ξανά τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο, σχεδόν επτά χρόνια μετά το τέλος της καταστροφικής σύρραξης.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ανδρών είχαν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 400.000 ανθρώπους και είχαν εκτοπίσει εξαναγκαστικά άλλους 4 εκατομμύρια και πλέον το διάστημα μεταξύ του 2013 και του 2018.

Πηγή: skai.gr

