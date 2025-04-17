Στο πλευρό του Πάουελ η Λαγκάρντ μετά την επίθεση Τραμπ στον πρόεδρο της Fed

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη της στον ομόλογό της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον αξιότιμο συνάδελφό μου» Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Λαγκάρντ. «Έχουμε ισχυρή και σταθερή σχέση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών (...) η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη μιας σταθερής χρηματοοικονομικής υποδομής που εγγυάται τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ καταφέρθηκε και πάλι εναντίον του προέδρου της Fed, για τον οποίο είπε πως είναι «πολύ αργός» στη μείωση των επιτοκίων. «Είναι παραπάνω από χρόνος για να τελειώσει η θητεία του Πάουελ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ενώ η δεύτερη θητεία του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed πρόκειται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2026.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε ήδη καλέσει στις 4 Απριλίου τον Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια, εκτιμώντας τότε ότι θα ήταν «η τέλεια στιγμή» για κάτι τέτοιο. Η Fed έχει διατηρήσει από την αρχή του χρόνου σταθερά τα κύρια επιτόκια μεταξύ 4,25% και 4,50%.

Χθες ο Πάουελ προέβλεψε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω της εμπορικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατά καιρούς απειλήσει ότι θα προσπαθήσει να απολύσει τον Πάουελ. Σε εκδήλωση στην Οικονομική Λέσχη του Σικάγο, ο τελευταίος δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της Fed «είναι ευρέως κατανοητή και υποστηρίζεται στην Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο όπου έχει πραγματικά σημασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.