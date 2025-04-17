Βίντεο από την άφιξη της Μελόνι στην Ουάσινγκτον

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον ενόψει της συνάντησής της με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι η πρώτη Ευρωπαία ηγέτης που συναντά τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την απόφασή του να επιβάλει δασμούς ύψους 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά την επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι σημαντική δεδομένου ότι έχει υπάρξει πρότερη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους της.

Ως ένδειξη της στενής σχέσης μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μόνη ηγέτης της ΕΕ που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εμπορίου, περιλαμβανομένης της χαλάρωσης των εισαγωγικών δασμών και των ρυθμιστικών εμποδίων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς και της ενίσχυσης των κοινών ευκαιριών σε τομείς όπως το διάστημα, οι τηλεπικοινωνίες και η βιοτεχνολογία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

