Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε και πάλι σήμερα εναντίον του προέδρου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, για τον οποίο είπε πως είναι «πολύ αργός» στη μείωση των επιτοκίων.

«Είναι παραπάνω από καιρός για να τελειώσει η θητεία του Πάουελ (σ.σ.: επικεφαλής της Fed)», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ενώ η δεύτερη θητεία του Πάουελ επικεφαλής της Fed πρόκειται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2026.

Αυτός ο τελευταίος «θα έπρεπε να είχε μειώσει ήδη από καιρό τα επιτόκια, όπως η ΕΚΤ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενθαρρύνοντας τον Πάουελ «να το κάνει τώρα».

Οι τελωνειακοί δασμοί που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ «περιπλέκουν» την κατάσταση για την ομοσπονδιακή τράπεζα, είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, ο Πάουελ, εκτιμώντας ότι αυτοί οι επιπλέον δασμοί «θα επιφέρουν σίγουρα τουλάχιστον μια προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού».

«Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, οι τιμές (ακόμα και των αυγών!) επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλουτίζουν χάρη στους τελωνειακούς δασμούς», απάντησε νωρίς σήμερα το πρωί ο Τραμπ, για τον οποίο ο επικεφαλής της Fed «είναι πάντα υπερβολικά αργός και έχει πάντα άδικο».

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε ήδη καλέσει στις 4 Απριλίου τον Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια, εκτιμώντας τότε ότι θα ήταν «η τέλεια στιγμή» για κάτι τέτοιο.

Η Fed έχει διατηρήσει από την αρχή του χρόνου σταθερά τα κύρια επιτόκια μεταξύ 4,25% και 4,50%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

