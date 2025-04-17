Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογράψουν μνημόνιο την Πέμπτη, μέσω διαδικτυακής συνάντησης, για τη συμφωνία για τα ορυκτά που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για μια συμφωνία που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να λαμβάνουν μέρος από τα κέρδη των φυσικών πόρων και των κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας, ως αποζημίωση για τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία υπό την προηγούμενη προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε, επίσης, ότι η Ρωσία φαίνεται να συγκεντρώνει 60.000 στρατιώτες κοντά στο Σούμι, με επιθέσεις στις περιοχές Ποκρόφσκ και Ζαπορίζια.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι η Κίνα προμηθεύει πυροβολικό και πυρίτιδα στη Ρωσία. «Πιστεύουμε ότι οι Κινέζοι εκπρόσωποι ασχολούνται με την παραγωγή ορισμένων όπλων στο έδαφος της Ρωσίας», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο.

Δεν διευκρίνισε αν εννοούσε συστήματα πυροβολικού ή βλήματα.

Επίσης, επιτέθηκε ευθέως στον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, που επί του παρόντος συνομιλεί με Ευρωπαίους εταίρους στο Παρίσι, κατηγορώντας τον ότι «διαδίδει το ρωσικό αφήγημα» για τον πόλεμο και τόνισε ξανά ότι η Ουκρανία δεν θα συζητήσει εδαφικά ζητήματα μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

