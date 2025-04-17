ΕΚΤ: Νέα μείωση επιτοκίων στη σκιά του εμπορικού πολέμου

Σε μια ακόμα μείωση των επιτοκίων της προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά των νέων οικονομικών προκλήσεων που διαμορφώνει ο εμπορικός πόλεμος, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Ειδικότερα, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής μείωσε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, για τρίτη φορά φέτος και έβδομη συνολικά από τον Ιούνιο του 2024 που ξεκίνησε τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Κατά συνέπεια, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 23 Απριλίου 2025.

Οι αγορές έδιναν περίπου 94% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και περίπου 6% πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ, «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, η απόφασή του να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική».

«Η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο πληθωρισμός συνέχισε να εξελίσσεται όπως ανέμεναν οι εμπειρογνώμονες, με τον γενικό πληθωρισμό και τον πυρήνα του πληθωρισμού να υποχωρούν τον Μάρτιο. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών μειώθηκε επίσης σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Οι περισσότεροι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου για ρυθμό 2% σε διατηρήσιμη βάση. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών επιβραδύνεται και τα κέρδη απορροφούν εν μέρει τον αντίκτυπο του ρυθμού αύξησης των μισθών, που εξακολουθεί να είναι υψηλός, στον πληθωρισμό. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ έχει αναπτύξει κάποια ανθεκτικότητα σε παγκόσμιες διαταραχές, αλλά οι προοπτικές για την ανάπτυξη έχουν επιδεινωθεί λόγω των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων. Η αύξηση της αβεβαιότητας είναι πιθανόν να μειώσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και η δυσμενής και ευμετάβλητη αντίδραση των αγορών στις εμπορικές εντάσεις είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν περαιτέρω δυσμενώς τις οικονομικές προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ», προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας, θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», αναφέρει ακόμη η σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών», καταλήγει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της.

Λαγκάρντ: Οι οικονομικές προοπτικές είναι θολωμένες από εξαιρετική αβεβαιότητα

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση για τα επιτόκια ότι οι οικονομικές προοπτικές είναι «θολωμένες από εξαιρετική αβεβαιότητα».

«Οι εξαγωγείς της ζώνης του ευρώ αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια στο εμπόριο, αν και το εύρος τους παραμένει ασαφές. Οι διαταραχές στο διεθνές εμπόριο, οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις», δήλωσε η ίδια.

Οι καταναλωτές εν τω μεταξύ ενδέχεται επίσης να γίνουν πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις δαπάνες, πρόσθεσε η Λαγκάρντ. Όμως, «η οικονομία της ευρωζώνης έχει αποκτήσει κάποια ανθεκτικότητα απέναντι στους διεθνείς κλυδωνισμούς», είπε, σημειώνοντας ότι η οικονομία πιθανότατα αναπτύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ομόφωνη, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Οι επιλογές συζητήθηκαν, αλλά δεν υπήρξε κανείς που να ήταν υπέρ μιας μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Οι 25 μονάδες βάσης ήταν σίγουρα η μείωση στην οποία συμφώνησαν όλοι στην αίθουσα», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αρνητικό σοκ της ζήτησης», σημείωσε ακόμη η Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καθώς σημείωσε ότι, ενώ υπάρχουν κάποιοι δασμοί, «κάτι που θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο» θα μπορούσε να βρίσκεται στον ορίζοντα.

Η ίδια ανέφερε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ο «καθαρός αντίκτυπος στον πληθωρισμό δεν είναι και τόσο σαφής αυτή τη στιγμή».

Σημειώνεται ότι η EKT προέβλεπε στις αρχές του Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον αντίκτυπο από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, αναιμική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας της τάξης του 0,9%.

Μετά την ανακοίνωση των ανταποδοτικών δασμών, ύψους 20% για τις περισσότερες εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προοπτικές για την ανάπτυξη επιδεινώθηκαν, παρά τη μείωσή τους στη συνέχεια στο 10% για ένα διάστημα 90 ημερών.



