Θετικό μήνυμα εξέπεμψαν κατά τις πρώτες δηλώσεις τους στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με τους δύο ηγέτες να εκφράζουν την πεποίθηση ότι θα υπάρξει εμπορική συμφωνία.

Κατά την άφιξη της Μελόνι στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ την υποδέχτηκε θερμά χαρακτηρίζοντάς τη «σπουδαίο άνθρωπο».

Μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η παρουσία της στην Ουάσινγκτον οφείλεται στην πίστη της στην «ενότητα της Δύσης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη λέγοντας πως η Μελόνι «πιστεύει στον πρόεδρο», με την Ιταλίδα ηγέτιδα να συμφωνεί και να προσθέτει: «Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιταλίας είναι εξαιρετικές και επιβεβαίωσε πως θα υπάρξει εμπορική συμφωνία: «Θα υπάρξει συμφωνία, 100%, αλλά θα είναι μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα οριστικοποιηθούν οι πρώτες συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους που επιδιώκουν να αποφύγουν τους υψηλούς δασμούς που έχει απειλήσει να επιβάλει, λέγοντας μόνο ότι αυτές θα επιτευχθούν «σε κάποια στιγμή».

«Δεν βιαζόμαστε», τόνισε. «Δεν θα έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ευρώπη ή με οποιονδήποτε άλλον».

Στο ίδιο κλίμα και η πρωθυπουργός της Ιταλίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δύο ηγέτες θα γευματίσουν μαζί μετά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ειδικότερα, λίγο πριν ξεκινήσει το γεύμα του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες «προχωρούν πολύ καλά», αλλά υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να ολοκληρώσουν συμφωνίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό. Θα κάνουμε δίκαιες συμφωνίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να συνάψει «μια πολύ καλή συμφωνία» και με την Κίνα, υπογραμμίζοντας την εμπορική του ατζέντα για «ισόρροπες σχέσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να επαινέσει την Τζόρτζια Μελόνι, αποκαλώντας τη «σπουδαία πρωθυπουργό» και λέγοντας ότι «κάνει φανταστική δουλειά στην Ιταλία».

«Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνη. Τη γνώρισα από την αρχή της θητείας της και είχα διακρίνει το μεγάλο της ταλέντο. Είναι μια από τους πραγματικούς ηγέτες του κόσμου. Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι μαζί της», τόνισε ο Τραμπ.

Απαντώντας στους επαίνους, η Μελόνι δήλωσε πως είναι βέβαιη ότι η ΕΕ θα πετύχει μια συμφωνία για τους δασμούς και ανακοίνωσε ότι θα προσκαλέσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Ιταλία.

«Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά για τις ανάγκες που έχουμε και οι δύο και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να ενισχύσουμε αμοιβαία τις χώρες μας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ σχολίασε με νόημα: «Έχουμε κάτι που όλοι θέλουν — ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι;»

Σημειώνεται ότι ως ένδειξη της στενής σχέσης μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μόνη ηγέτης της ΕΕ που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Η Μελόνι είναι η πρώτη Ευρωπαία ηγέτης που έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ από τότε που ανακοίνωσε και στη συνέχεια ανέστειλε δασμούς 20% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η ίδια εξασφάλισε αυτή τη συνάντηση σε μια κρίσιμη καμπή του εμπορικού πολέμου ως επικεφαλής της Ιταλίας, αλλά κατά κάποιον τρόπο εκπροσωπεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός βρίσκεται σε στενή επαφή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει του ταξιδιού, και όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής αυτή την εβδομάδα, «η προσέγγιση είναι στενά συντονισμένη».

Η Μελόνι, ιδεολογική σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και επικεφαλής μιας εκ των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7), θεωρείται πιθανή γέφυρα μεταξύ της κυβέρνησής του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου που έχει ταράξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει εντείνει τους φόβους για παγκόσμια ύφεση. Η επίσκεψή της παρακολουθείται στενά από άλλους εμπορικούς εταίρους που αναζητούν ενδείξεις για το ποιες παραχωρήσεις επιδιώκει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τη Μελόνι θα θέσει το ζήτημα της ενίσχυσης των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας και προώθησης της συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί στο ζήτημα των δασμών.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εμπορίου, περιλαμβανομένης της χαλάρωσης των εισαγωγικών δασμών και των ρυθμιστικών εμποδίων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς και της ενίσχυσης των κοινών ευκαιριών σε τομείς όπως το διάστημα, οι τηλεπικοινωνίες και η βιοτεχνολογία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι επεδίωξαν να τονίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ιταλία βασικό οικονομικό εταίρο και μία από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες. Ενώ οι συζητήσεις θα αγγίξουν το θέμα των δασμών, οι ηγέτες θα ασχοληθούν με ένα πολύ ευρύτερο φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η ναυτιλία, θέματα που σχετίζονται με την άμυνα, οι δαπάνες για τη συλλογική ασφάλεια και ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

