Στο Οχάιο μετά από εκτροχιασμό τρένου με χημικά η πραγματική Εριν Μπρόκοβιτς

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο εκτροχιασμός τρένου που μετέφερε χημικά στο Ιστ Παλεστάιν (Ανατολική Παλαιστίνη), στην πολιτεία Οχάιο, είχε προκαλέσει τεράστια φωτιά και την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από την περιοχή.

Το τρένο μετέφερε μεταξύ άλλων χλωριούχο βινύλλιο, ένα χημικό προϊόν καρκινογόνο και ιδιαίτερα εύφλεκτο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του πλαστικού.

Το φορτίο του τρένου και τα τοξικά απόβλητα τις επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς μόλυναν το έδαφος και κατά συνέπεια τον υδροφόρο ορίζοντα, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική ζημιά στην περιοχή.

Η περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή έχει προκαλέσει φοβερή αναστάτωση στους πολίτες ενώ η ακτιβίστρια Εριν Μπρόκοβιτς (την οποία υποδύθηκε η Τζούλια Ρόμπερτς στον κινηματογράφο για παρόμοια υπόθεση) έφθασε στο Οχάιο και μίλησε στους κατοίκους του Ιστ Παλεστάιν για τις επιπτώσεις του εκτροχιασμού του τρένου.

Erin Brockovich and lawyer Mikal Watts addressed the residents of East Palestine, Ohio, where thousands of people were evacuated and health concerns were raised after a Norfolk Southern freight train carrying vast quantities of toxic chemicals derailed and caught fire pic.twitter.com/2gi9uenahY