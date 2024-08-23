Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έφθασε σήμερα στο Κίεβο για μια ιστορική επίσκεψη, με στόχο να προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια «ειρηνική διευθέτηση» του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μόντι, η χώρα του οποίου διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις με τη Μόσχα, είναι ο πρώτος επικεφαλής ινδικής κυβέρνησης που επισκέπτεται την Ουκρανία από το 1991 που το Κίεβο ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έφθασε στο Κίεβο με νυκτερινό σιδηροδρομικό δρομολόγιο από την Πολωνία, όπως κάνουν συνήθως οι ξένες αντιπροσωπείες, καθώς τα πολιτικά αεροπλάνα παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου πριν από δυόμισι χρόνια.

Ο Μόντι επιβεβαίωσε μέσω του X πως «έφθασε στο Κίεβο». Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να βγαίνει από ένα βαγόνι και να χαιρετά τους αξιωματούχους που τον υποδέχονται στην αποβάθρα.

Χθες, Πέμπτη, στην Πολωνία ο Ναρέντρα Μόντι δήλωσε πως καμιά σύγκρουση δεν μπορεί ποτέ «να διευθετηθεί σ' ένα πεδίο μάχης».

«Υποστηρίζουμε το διάλογο και τη διπλωματία για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας το συντομότερο δυνατό. Και γι' αυτό η Ινδία είναι έτοιμη να συμβάλει όσο το δυνατόν μαζί με τις φίλες της χώρες», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων μαζί με τον πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ναρέντρα Μόντι προτίθεται να συζητήσει με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τις προοπτικές μιας ειρηνικής διευθέτησης της τρέχουσας ουκρανικής σύγκρουσης», καθώς και «την εμβάθυνση της φιλίας ανάμεσα στην Ινδία και την Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε προχθές, Τετάρτη, στη δημοσιότητα από την κυβέρνησή του.

Η Ινδία προσπαθεί να διατηρήσει μια ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στη Ρωσία, με την οποία έχει συνάψει σταθερές σχέσεις, και τις δυτικές χώρες, με τις οποίες επιδιώκει μια προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την Κίνα, την περιφερειακή αντίπαλό της.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έχει αποφύγει να καταδικάσει ρητά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ινδία έχει καταφύγει στην αποχή σε όλες τις ψηφοφορίες αποφάσεων του ΟΗΕ που μπορεί να είναι εχθρικές έναντι της Μόσχας.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Μόντι είχε επισκεφθεί τη Μόσχα και στη διάρκεια της επίσκεψής του είχαν πιαστεί αγκαζέ όλο χαμόγελα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν ο ρώσος πρόεδρος παρασημοφορήσει τον προσκεκλημένο του.

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης είχε χαιρετίσει τότε τις «καρποφόρες» συνομιλίες τους και «σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών «στο εμπόριο, την ασφάλεια, τη γεωργία, την τεχνολογία».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, έκπληκτος από την επίσκεψη αυτή, την είχε χαρακτηρίσει «καταστροφικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

