Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα συζητήσουν για τις σχέσεις των χωρών τους και την πολυμερή συνεργασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού στο Κίεβο στις 23 Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

«Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης στη χώρα μας στην ιστορία των διμερών μας σχέσεων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Ουκρανού προέδρου που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

