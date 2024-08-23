Μόνο μερικές δεκάδες προσκυνητές βρέθηκαν σήμερα στη θεία λειτουργία για την εορτή των «Εννεαήμερων της Παναγίας» στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντας, η οποία ωστόσο τελέστηκε μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης.

Trabzon Maçka'daki Sümela Manastırı'nda Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştiriliyor. pic.twitter.com/vf7lLXXYoJ August 23, 2024

Φέτος - υπό τον φόβο των εθνικιστών - οι τουρκικές αρχές δεν έδωσαν άδεια για λειτουργία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, αλλά στις 23 Αυγούστου ενώ στη θεία λειτουργία δεν παρέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αντ’ αυτού χοροστάτησε ο μητροπολίτης Καλλιουπόλεως Στέφανος.

Οι πιστοί που έλαβαν φέτος άδεια για να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία δεν ξεπέρασαν τους 100 και ήλθαν κυρίως από την Ελλάδα και τη Γεωργία.

Τις προηγούμενες χρονιές συνήθως προσέρχονταν στην Τραπεζούντα περισσότεροι από 1.000 προσκυνητές.

Τις προηγούμενες ημέρες, εθνικιστικοί κύκλοι της Τουρκίας είχαν ξεκινήσει εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα κατά της τέλεσης της θείας λειτουργίας και εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων προς τη μονή από τις 08.00 πρωί, ενώ μόνο επισκέπτες με ειδική άδεια επιτράπηκε να μεταβούν στην Παναγία Σουμελά.

Στην ομιλία του ο μητροπολίτης κ. Στέφανος τόνισε ότι οι προσευχές είναι και για την ειρήνη και την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο και ευχαρίστησε τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον νομάρχη της Τραπεζούντας και τον δήμαρχο για τη βοήθειά τους.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στην γενέτειρά του Ίμβρου, προ εξήρχε της θείας λειτουργίας στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό του, τους Αγίους Θεόδωρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.