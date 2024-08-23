Λογαριασμός
Η Lufthansa παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι νέες ημερομηνίες

OI πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Τεχεράνη αναστέλλονται έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς τη Βηρυτό θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Lufthansa

Νέα παράταση στην αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη και τη Βηρυτό ανακοίνωσε η Lufthansa, εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον γερμανικό αεροπορικό όμιλο, οι πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Τεχεράνη αναστέλλονται έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς τη Βηρυτό θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς Swiss International Air Lines, Austrian Airlines και Eurowings, προσθέτει ότι θα συνεχίσει τις πτήσεις προς το Αμμάν της Ιορδανίας και την Ερμπίλ στο Ιράκ από τις 27 Αυγούστου, χρησιμοποιώντας έναν βόρειο διάδρομο στον ιρακινό εναέριο χώρο. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Lufthansa
