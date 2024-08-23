Νέα παράταση στην αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη και τη Βηρυτό ανακοίνωσε η Lufthansa, εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον γερμανικό αεροπορικό όμιλο, οι πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Τεχεράνη αναστέλλονται έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς τη Βηρυτό θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Live update: Lufthansa Group suspends Tel Aviv, Tehran flights until Sept 2, Beirut flights until Sept 30 https://t.co/iRe9WTxwfV — ToI ALERTS (@TOIAlerts) August 23, 2024

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς Swiss International Air Lines, Austrian Airlines και Eurowings, προσθέτει ότι θα συνεχίσει τις πτήσεις προς το Αμμάν της Ιορδανίας και την Ερμπίλ στο Ιράκ από τις 27 Αυγούστου, χρησιμοποιώντας έναν βόρειο διάδρομο στον ιρακινό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.