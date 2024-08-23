Έρευνα: Η AfD θέλει να ιδρύσει ευρωπαϊκό κόμμα

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

H ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα υψηλά ποσοστά που λαμβάνει σε ομοσπονδιακό και κυρίως κρατιδιακό επίπεδο, έχει θέσει υψηλούς στόχους και δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στα γερμανικά σύνορα, όπως αποκαλύπτει έρευνα των δημόσιων δικτύων NDR και WDR.



Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες αναμεταδίδει η ιστοσελίδα tagesschau.de, η AfD εξετάζει την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κόμματος, και μάλιστα προσεχώς, με στόχο την άντληση δημόσιου ευρωπαϊκού χρήματος, που προορίζεται για αντίστοιχα κόμματα.



Τα κονδύλια θα προέρχονται μάλιστα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία βέβαια η AfD επικρίνει σφοδρά. Η ρήση του αμφιλεγόμενου επικεφαλής της AfD Μπιορν Χέκε στη Θουριγγία ότι «η σημερινή ΕΕ πρέπει να πεθάνει για να μπορέσει να ζήσει η αληθινή Ευρώπη» φαίνεται να έχει πολλούς υποστηρικτές στους κόλπους του κόμματος.

Στόχος το 2025

Το σχέδιο φέρεται να προετοιμάζεται ήδη εδώ και καιρό από ομάδα ευρωβουλευτών του κόμματος και κεντρικά στελέχη του προεδρείου της AfD. Tο νέο κομματικό μόρφωμα που θα προκύψει θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο στόχος είναι να συμπεριλάβει στους κόλπους του και συγγενή ακροδεξιά κόμματα, που λειτουργούν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.Το φαινόμενο ίδρυσης ευρωπαϊκών κομμάτων δεν είναι κάτι άγνωστο στην ευρωπαϊκή πρακτική και για αυτόν τον λόγο επιδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δημόσιο χρήμα.



Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, μετά τη δυναμική του δεύτερου κόμματος που απέκτησε στις ευρωεκλογές και με αέρα νίκης ενόψει των επικείμενων τριών εκλογικών αναμετρήσεων στην ανατολική Γερμανία, δεν θέλει να χάσει το θετικό μομέντουμ. Μάλιστα φαίνεται ότι σκοπεύει να επιταχύνει τις διαδικαστικές ενέργειες, προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2025, αφού πρώτα λάβει σχετική έγκριση σε κομματικό συνέδριο.

Στο Βερολίνο δρομολογούνται εξελίξεις

Όπως αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα, στη γερμανική πρωτεύουσα δρομολογούνται εξελίξεις, και δεν είναι τυχαίο ότι στο Βερολίνο έχει ήδη ανοίξει γραφείο η νέα ακροδεξιά πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ονόματι «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών». Εκεί έχει ενταχθεί και η Εναλλακτική για τη Γερμανία με τους 14 ευρωβουλευτές της. Μεταξύ των ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτή συγκαταλέγονται η «Συνομοσπονδία» από την Πολωνία, η «Αναγέννηση» από τη Βουλγαρία και η «Ανακατάληψη» του Ερίκ Ζεμούρ από τη Γαλλία.



Τα δύο γερμανικά μέσα που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα επικαλούνται μάλιστα και διατάξεις από το σχεδιαζόμενο καταστατικό του νέου ευρωπαϊκού κόμματος, το οποίο ενδεχομένως να έχει ως σύμβολο μια μπλε ελιά.



Σύμφωνα με την καταστατική πράξη, «η ομάδα θα αποσκοπεί στη δικτύωση και τη συνεργασία πολιτικών ενώσεων, όπως επίσης και στη διασύνδεση αιρετών από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτων χωρών, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που επιδιώκουν κοινούς πολιτικούς στόχους και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων». Μάλιστα σε σχετική αλληλογραφία τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ρητή μνεία περί δέσμευσης για την τήρηση των αξιών της ΕΕ και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

