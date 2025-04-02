Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι

Στις ΗΠΑ θα μεταβεί σήμερα, Τετάρτη (2/4), ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σύμφωνα με το Reuters.

Μάλιστα όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Αργεντινής δεν αποκλείεται ο Χαβιέρ Μιλέι να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα La Nacion επικαλούμενη επίσημες πηγές, ανέφερε ότι ο Μιλέι θα μπορούσε να συναντήσει τον Τραμπ στην ιδιωτική του κατοικία στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Η επίσκεψη θα γίνει μετά από αυτήν που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χεράρδο Βερτχάιν, ο οποίος ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον και συναντήθηκε χθες, Τρίτη (1/4) με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η νέα συνάντηση μεταξύ Μιλέι και Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία της Αργεντινής με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τις οποίες η φιλελεύθερη κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο για να απομακρύνει την αβεβαιότητα από τις αγορές. Ο πιστωτικός οργανισμός θα δανείσει στην Αργεντινή περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου.

Εκτός από τη συμφωνία με το ΔΝΤ, η κυβέρνηση Μιλέι ενδιαφέρεται για την προώθηση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Αργεντινής και ΗΠΑ.

Το ταξίδι θα είναι το τρίτο του προέδρου της Αργεντινής στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο παρέστη στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Η τελευταία επίσκεψη έγινε τον Φεβρουάριο, όταν ο Μιλέι συμμετείχε στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, πραγματοποίησε 18 ταξίδια στο εξωτερικό, επτά εκ των οποίων ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από το φετινό ταξίδι για την ορκωμοσία του Τραμπ και αυτό το ταξίδι-έκπληξη, αυτή θα είναι η δέκατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

