Μιλέι: Στην τελετή μνήμης για το Άουσβιτς υπερασπίστηκε τον Μασκ και τον αμφιλεγόμενο χαιρετισμό του

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εκμεταλλεύτηκε σήμερα την περίσταση της τελετής για την απελευθέρωση του Άουσβιτς προκειμένου να υπερασπιστεί τον Αμερικανό μεγιστάνα Ίλον Μασκ, ο οποίος προέβη σε μια αμφιλεγόμενη χειρονομία, κατακεραυνώνοντας εκείνους, στην αριστερά, «που εκτοξεύουν ναζιστικές κατηγορίες» σε οποιονδήποτε σκέφτεται διαφορετικά.

«Ας προσέχουμε αυτούς που εκτοξεύουν, με κοινότοπο τρόπο, κατηγορίες περί ναζισμού σε οποιονδήποτε δεν συμφωνεί με τον τρόπο σκέψης τους, όπως εκφραστές αριστερών απόψεων έκαναν με τον φίλο μου Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι ένας άψογος προασπιστής του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Χαβιέρ Μιλέι.

«Αυτό δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει, διότι αυτές οι ψευδείς κατηγορίες προέρχονται από τους ίδιους που υπερασπίζονται τους τρομοκράτες της Χαμάς και παραληρούν κατά του Κράτους του Ισραήλ», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του κράτους της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Μπουένος Άιρες, παρουσία εκπροσώπων της εβραϊκής κοινότητας της Αργεντινής, της μεγαλύτερης στη Λατινική Αμερική, και επιζώντων από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ίλον Μασκ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις καθώς χτύπησε το στήθος του με το δεξί του χέρι, προτού το σηκώσει ψηλά, με την παλάμη ανοικτή. Επανέλαβε την κίνηση στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος πίσω του, προτού δηλώσει: «Η καρδιά μου είναι δική σας».

Η κίνηση, άκρως αμφιλεγόμενη, ερμηνεύτηκε από επικριτές του Μασκ αλλά και ιστορικούς ως ένας ναζιστικός χαιρετισμός, κάτι που ο δισεκατομμυριούχος αρνήθηκε κατηγορώντας τους πολέμιούς του για «βρώμικα κόλπα».

Στο Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, ο Χαβιέρ Μιλέι είχε ήδη υπερασπιστεί την περασμένη Πέμπτη τον Μασκ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, «άδικα διαβάλλεται από το wokisme (...) για μια αθώα κίνηση, που δείχνει μόνο (…) την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους».

Σήμερα, ο Αργεντίνος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κόσμος «βιώνει μία κατάσταση η οποία παρουσιάζει ομοιότητες» με τη φάση που προηγήθηκε του Ολοκαυτώματος. Και, δείχνει, πως με κάθε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ο αντισημιτισμός και το μίσος για τον δυτικό πολιτισμό είναι πιο επίκαιρα από ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

