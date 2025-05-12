Οι πρώτοι 49 Αφρικάνερ, οι λευκοί Νοτιοαφρικάνοι που θεωρήθηκαν θύματα φυλετικών διακρίσεων και τους προσφέρθηκε καθεστώς προσφύγων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται σήμερα σε πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πτήση τσάρτερ, που μεταφέρει τους 49 από το Γιοχάνεσμπουργκ, αναμενόταν να φθάσει στο αεροδρόμιο Ντάλες Ουάσινγκτον νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), όπου η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να τους υποδεχθεί με μία θερμή τελετή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μπλοκάρει την υποδοχή κυρίως μη λευκών προσφύγων από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δίνει προτεραιότητα στους Αφρικάνερ, τους απογόνους των Ολλανδών αποίκων.

«Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι διώκονται», τονίζει η Πρετόρια

Η χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς αντιμετωπίσθηκε με ανησυχία, αλλά και χλευασμό από τις νοτιοαφρικανικές αρχές, οι οποίες λένε πως η κυβέρνηση Τραμπ παρεμβαίνει σ' ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν κατανοεί.

Οι Αφρικάνερ τους οποίους υποδέχονται ως πρόσφυγες οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν μπορούν να παράσχουν καμιά απόδειξη ότι διώκονται», τόνισε σήμερα ο νοτιοαφρικανός υπουργός Εξωτερικών Ρόναλντ Ραμόλα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πρετόρια.

«Η κυβέρνηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτοί δεν είναι πρόσφυγες», δήλωσε στο τοπικό δίκτυo Newzroom Africa ο εκπρόσωπος του νοτιοαφρικανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίσπιν Φίρι. «Αλλά δεν θα τους εμποδίσουμε», πρόσθεσε.

Αφότου ο Νέλσον Μαντέλα έφερε το 1994 τη δημοκρατία στη Νότια Αφρική, η άλλοτε κυβερνώσα μειοψηφία των λευκών έχει διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που είχε συγκεντρώσει επί αποικιοκρατίας και απαρτχάιντ.

Οι λευκοί εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες των τριών τετάρτων της γης που ανήκει σε ιδιώτες και έχουν περίπου τον εικοσαπλάσιο πλούτο από τη μαύρη πλειοψηφία, σύμφωνα με τη διεθνή ακαδημαϊκή επιθεώρηση Review of Political Economy.



Πηγή: skai.gr

