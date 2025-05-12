Τη μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 59% και πλέον ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ανέφερε ότι θα μειωθεί και το κόστος της βενζίνης, της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει από την Κυριακή ότι σήμερα, Δευτέρα, θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων από 30% έως 80% κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, το οποίο θα επιβάλει την πολιτική του «πλέον ευνοούμενου κράτους» για τα φάρμακα με βάση την οποία οι ΗΠΑ θα πληρώνουν την ίδια τιμή με τη χώρα που πληρώνει τη μικρότερη τιμή οπουδήποτε στον κόσμο.

Σήμερα, μέσω της πλατφόρμα Truth Social, έγραψε ότι «οι τιμές των φαρμάκων θα μειωθούν κατά 59%, και πλέον».

Παράλληλα, τόνισε ότι θα μειωθεί το κόστος της βενζίνης, της ενέργειας, των ειδών διατροφής και όλων των άλλων, προσθέτοντας «καθόλου πληθωρισμός!!!», ενώ έκλεισε την ανάρτησή του γράφοντας: «Με αγάπη, DJT».

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την κρατική παρέμβαση στον καθορισμό τιμών πέραν όσων ήδη προβλέπονται από την πολιτική του Τζο Μπάιντεν.

Η φαρμακοβιομηχανία εκτιμά ότι το αναμενόμενο διάταγμα θα αφορά περισσότερα φάρμακα από εκείνα που εντάσσονται στο καθεστώς διαπραγμάτευσης που είχε θεσπιστεί με τον «Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού» (Inflation Reduction Act) του προέδρου Μπάιντεν. Βάσει αυτής της νομοθεσίας, το Medicare ξεκίνησε διαπραγματεύσεις τιμών για 10 φάρμακα, με τις νέες τιμές να ισχύουν από το επόμενο έτος, ενώ περισσότερα σκευάσματα πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα εντός του 2025.

Ωστόσο, η προοπτική ευρύτερου κρατικού καθορισμού τιμών προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

«Ο κρατικός καθορισμός τιμών, με οποιαδήποτε μορφή, είναι επιζήμιος για τους Αμερικανούς ασθενείς», δήλωσε ο Άλεξ Σράιβερ, εκπρόσωπος του κορυφαίου λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας στις ΗΠΑ, του οργανισμού PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις προθέσεις Τραμπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τις τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ με τα επίπεδα τιμών σε άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ένα αντίστοιχο σχέδιο διεθνούς «αναφοράς τιμών» είχε τεθεί υπό δικαστικό μπλόκο. Τότε, η κυβέρνηση Τραμπ είχε προβλέψει ότι το πρόγραμμα αυτό θα εξοικονομούσε πάνω από 85 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους σε βάθος επταετίας, μειώνοντας σημαντικά τις ετήσιες δαπάνες που ξεπερνούν τα 400 δισ. δολάρια για φάρμακα.





