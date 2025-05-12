Η νέα μεταναστευτική πολιτική της Βρετανίας - «Η παραμονή δεν είναι δικαίωμα»

Η απόκτηση δικαιώματος παραμονής στη Βρετανία είναι «προνόμιο που πρέπει να κερδηθεί και όχι δικαίωμα». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Σκοπός του ήταν να ενημερώσει τους δημοσιογράφους αναφορικά με τη Λευκή Βίβλο για το μεταναστευτικό, η οποία θα κατατεθεί το απόγευμα στη Βρετανική Βουλή.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε «αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης» με στόχο, όπως τόνισε, μέχρι το τέλος της θητείας της, το 2029, να έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός της «καθαρής μετανάστευσης». Ως αριθμός της «καθαρής μετανάστευσης» ορίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπαίνουν στην χώρα μείον των αριθμό των μεταναστών που αναχωρούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024, η «καθαρή μετανάστευση» έφτασε τους 728.000 ανθρώπους ενώ η σημερινή κυβέρνηση των Εργατικών προεκλογικά είχε υποσχεθεί πως ο αριθμός αυτός θα πέσει στους 340.000 ετησίως. Σήμερα πάντως ο πρωθυπουργός ήταν προσεκτικός και δεν έθεσε στόχο ή ανώτατο όριο για τη μείωση της μετανάστευσης, αλλά αρκέστηκε να υποσχεθεί ότι θα μειωθεί «σημαντικά».

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, στόχος της Λευκής Βίβλου είναι «η μείωση της καθαρής μετανάστευσης, οι υψηλότερες δεξιότητες των μεταναστών που θα παραμείνουν στη χώρα και η υποστήριξη των Βρετανών εργαζομένων».

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν αυστηρότερες εξετάσεις αγγλικών και μείωση των προσλήψεων εργαζομένων φροντίδας από το εξωτερικό. Επίσης, οι μετανάστες, πριν αποκτήσουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για μόνιμη διαμονή, θα πρέπει να διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 10 χρόνια. Σήμερα το όριο αυτό είναι η πενταετία. Από το μέτρο θα εξαιρούνται άτομα που θα μπορούν να έχουν «μεγάλη συμβολή» στην οικονομία ή την κοινωνία, διευκρίνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να περιοριστεί η χορήγηση φοιτητικής βίζας σε πολίτες χωρών που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ζητήσουν άσυλο.

Πάντως, αναλυτές επισημαίνουν ότι η νέα πολιτική για το μεταναστευτικό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες της βρετανικής οικονομίας για εργατικά χέρια από το εξωτερικό. Διευθυντής αλυσίδας οίκων ευγηρίας, μιλώντας στο BBC, τόνισε πως «η διακοπή των προσλήψεων από το εξωτερικό θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στον τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

