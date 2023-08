Το πρώτο πλοίο, που χρησιμοποίησε τον ουκρανικό διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο

Το πρώτο πλοίο που χρησιμοποίησε τον ουκρανικό διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε από τα Στενά του Βοσπόρου, έκανε σήμερα γνωστό στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Joseph Schulte, με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο απέπλευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το αποκλεισμένο από τους Ρώσους ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, βρισκόταν σ' αυτό από τις 23 Φεβρουαρίου 2022, μία ημέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

After Russia’s withdrawal from Black Sea Grain Initiative last month, 1st container ship which set sail from Ukraine’s Odesa port reaches Istanbul Strait https://t.co/0GcdInOrFc pic.twitter.com/Izslb8hs1t