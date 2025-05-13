Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Κιθ Κέλογκ θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες συνομιλίες την Πέμπτη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Την Κυριακή, ο Πούτιν πρότεινε απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία, απορρίπτοντας τις πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για αποδοχή άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών. Σε μια ασυνήθιστη δήλωση αργά τη νύχτα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία» και «χωρίς καμία προϋπόθεση».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, με αντικείμενο τη συζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μάλιστα, ο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη τετραήμερη περιοδεία στον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ότι ίσως μεταβεί την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στις απευθείας συνομιλίες που πρότεινε η Ρωσία και αποδέχτηκε η Ουκρανία.

«Σκέφτηκα πραγματικά να πετάξω εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Υπάρχει μια πιθανότητα, υποθέτω», πρόσθεσε, λέγοντας ότι θα το έκανε «αν πίστευα ότι θα ήταν χρήσιμο».

Η παρουσία του Τραμπ στη συνάντηση θα αύξανε τη σημασία της, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει μια ολοένα και πιο εχθρική σχέση με τον Τραμπ, την ώρα που ο Πούτιν αψηφά τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων ηγετών για κατάπαυση του πυρός.

«Φυσικά, όλοι εμείς στην Ουκρανία θα θέλαμε ο Πρόεδρος Τραμπ να είναι εκεί μαζί μας — σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία», δήλωσε ο Ζελένσκι το βράδυ της Δευτέρας. «Είναι σωστή η ιδέα».

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στην αναφορά του Τραμπ για τη συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

