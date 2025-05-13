Οι σύμβουλοι του Μπάιντεν εξέταζαν το σενάριο να κυκλοφορεί με αμαξίδιο, εάν επανεκλεγόταν πρόεδρος

Οι σύμβουλοι του Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την κατάσταση της υγείας του και όπως αποκαλύπτεται, συζητούσαν πως εάν επανεκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, πιθανώς θα έπρεπε να κάνει τις μετακινήσεις του με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι συζητήσεις, οι οποίες γίνονταν κατ' ιδίαν μεταξύ των συμβούλων του, αποκαλύφθηκαν σε ένα νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τους δημοσιογράφος ο Τζέικ Τάπερ του CNN Άλεξ Τόμσον του Axios.

Σε αυτό, περιγράφεται περιγράφει λεπτομερώς πώς ο κύκλος του πρώην προέδρου προσπαθούσε να κρύψει την επιβαρυμένη υγεία του.

Η ομάδα του Μπάιντεν είχε ανησυχούσε ιδιαίτερα αφότου σκόνταψε σε έναν σάκο άμμου στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας τον Ιούνιο του 2023. Οι βοηθοί άρχισαν τότε να λαμβάνουν πολύ περισσότερες προφυλάξεις για να αποφύγουν αυτό να ξανασυμβεί, πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

«Η σωματική φθορά του Μπάιντεν -κυρίως το περπάτημά του- είχε γίνει τόσο σοβαρή που υπήρχαν εσωτερικές συζητήσεις για να βάλουν τον πρόεδρο σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν μέχρι μετά τις εκλογές», αναφέρεται στο βιβλίο «Original Sin».

Οι σύμβουλοι του πρώην προέδρου σημείωναν, ωστόσο, ότι ήταν πολιτικά αστήρικτο να εμφανιστεί ο 81χρονος Μπάιντεν στην προεκλογική εκστρατεία σε αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύει το Axios.

«Δεδομένης της ηλικίας του Μπάιντεν, (ο γιατρός του Κέβιν Ο'Κόνορ) είπε επίσης σε κατ' ιδίαν συζήτηση ότι αν είχε άλλη μια άσχημη πτώση, ένα αναπηρικό καροτσάκι θα μπορούσε να είναι απαραίτητο για μια δύσκολη ανάρρωση», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Σημειώνεται πως ο Μπάιντεν και ο κύκλος του είχαν απορρίψει επανειλημμένα τις ανησυχίες για την υγεία του, τη σωματική και τη διανοητική, παρά το γεγονός πως υπήρχαν σημάδια που έδειχναν το αντίθετο.

Ωστόσο, η καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούνιο εξέπληξε τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι άρχισαν από τότε να πιέζουν τον πρόεδρο να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή.

Και το έκανε τρεις εβδομάδες αργότερα υποστηρίζοντας την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, ανοίγοντας της τον δρόμο για να είναι η νέα υποψήφια του κόμματος για την προεδρία.

Ερωτηθείς σχετικά με το δημοσίευμα του βιβλίου, εκπρόσωπος του Μπάιντεν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Axios ότι «η ιατρική εξέταση του Μπάιντεν έδειξε πως είχε μια δυσκαμψία στο βάδισμα που προκλήθηκε, εν μέρει, από τη φθορά της σπονδυλικής του στήλης - αλλά δεν χρειαζόταν ειδική θεραπεία και δεν είχε επιδεινωθεί».

«Ναι, υπήρχαν σωματικές αλλαγές καθώς γερνούσε, αλλά η γήρανση δεν ήταν απόδειξη διανοητικής ανικανότητας», λέει ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου και τονίζει πως ήταν ένας «πολύ αποτελεσματικός πρόεδρος».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.