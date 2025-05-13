Σταϊνμάιερ προς Ισραήλ: Στοπ στην ανθρωπιστική κρίση

Στο Ισραήλ σήμερα και αύριο ο Γερμανός πρόεδρος. Τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Μέσα σε μια συγκυρία κρίσιμη για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει μία άνευ προηγουμένου διπλωματική πόλωση στον τρόπο με τον οποίον η διεθνής κοινότητα κρίνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, οι πρόεδροι της Γερμανίας και του Ισραήλ, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και Ισαάκ Χέρτσογκ, σηματοδοτούν με αλλεπάλληλες επίσημες συναντήσεις τους, χθες στο Βερολίνο και από σήμερα μέχρι και αύριο στην Ιερουσαλήμ, τη συμπλήρωση 60 ετών από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Κατά τις χθεσινές κοινές επίσημες δηλώσεις τους στη γερμανική πρωτεύουσα, αφού αναφέρθηκαν στο ιστορικό υπόβαθρο των γερμανο-ισραηλινών σχέσεων, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στις δραματικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή – και ειδικότερα στη Γάζα – ως απόρροια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταϊνμάιερ στήριξε «το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και των απαγωγέων της Χαμάς». Ωστόσο, τόνισε ότι οι κάτοικοι της Γάζας υποφέρουν από μία τεράστια καταστροφή και κάλεσε τον πρόεδρο του Ισραήλ να κάνει το παν, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκιαγράφηση της γερμανικής οπτικής αναφορικά με τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο πρόεδρος της Γερμανίας τόνισε ότι η χώρα του «δεν είναι αφελής» και αναγνωρίζει «το δίλημμα που έχει δημιουργήσει η Χαμάς στον ισραηλινό στρατό, με το να κρύβεται με δειλία πίσω από αθώους αμάχους, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά του Ισραήλ». Από την άλλη πλευρά όμως, τόνισε ότι η δραματική κατάσταση των αθώων αμάχων προβληματίζει εντονότατα την Γερμανία και τη διεθνή κοινότητα.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τόνισε με τη σειρά του ότι «το κλειδί για την εκτόνωση της κατάστασης έγκειται στην απελευθέρωση των ομήρων», προσθέτοντας ότι «εάν αυτό συμβεί, τότε πολλά θα αλλάξουν στη Γάζα».

Οι δύο ηγέτες έφθασαν σήμερα στο Ισραήλ για το δεύτερο σκέλος των επίσημων εκδηλώσεων, που ολοκληρώνεται αύριο.

Πηγή: Deutsche Welle

