Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στη νότια Ιταλία, εξερράγη ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες τέφρας και λάβας.

Mount Etna erupts with intense strombolian activity.. May 13, 2025 Night



Location: Sicily, Italy 🇮🇹

Captured:Fabriziozuccarello pic.twitter.com/Tvdzw6dODo May 13, 2025

Το νέο «ξύπνημα» του ηφαιστείου ξεκίνησε από τον νοτιοανατολικό κρατήρα, περιλάμβανε συχνές και έντονες εκρήξεις, απελευθερώνοντας δύο μικρές ροές λάβας που κατευθύνονται προς τα νότια και τα ανατολικά, ανέφερε η Catania Today.

Παρατηρήθηκε επίσης ένα νέφος τέφρας, που παρασύρεται νοτιοανατολικά και «καλύπτει» την κοντινή πόλη Zafferana Etnea.

Etna explodes in rage of fiery lava



Stunning scenes of magma pouring down slopes light up night sky#Etna



RT pic.twitter.com/k2OQkuSUCn — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) May 13, 2025

Η Αίτνα βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Σικελίας και είναι το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (ύψος 3.350 μέτρα) και ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές.

Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Αίτνας στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.