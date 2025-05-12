Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε απόψε πως η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, ενώ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για "τετ-α-τετ" Ζελένσκι-Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για «περίεργη σιωπή» από το Κρεμλίνο.

Ενημερώνοντας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ερντογάν, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Τουρκίας για την υποστήριξή του.

«Του επιβεβαίωσα πως είμαι έτοιμος για απευθείας και ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πούτιν», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις της Ρωσίας συνεχίζονται», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επισημαίνοντας πως «η Μόσχα έχει παραμείνει σιωπηλή σήμερα σχετικά με την πρόταση για απευθείας συνομιλίες. Μια πολύ περίεργη σιωπή».

«Θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Αυτοπροσώπως. Ελπίζω αυτήν τη φορά οι Ρώσοι να μην αναζητήσουν δικαιολογίες», είχε διαμηνύσει χθες Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αφότου ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου πρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Στο αποψινό του μήνυμα, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να βρει την ευκαιρία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να ταξιδέψει στην Τουρκία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

