Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει μόνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Τουρκία την Πέμπτη, και όχι άλλα μέλη της ρωσικής αποστολής, δήλωσε σήμερα στο Reuters σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και, αφού ο Τραμπ είπε δημόσια στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις αποδεχτεί, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα το κάνει, αλλά ότι θα πρέπει να παραστεί ο Πούτιν προσωπικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να συμμετάσχει στις προτεινόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, αν και δεν είναι σίγουρο αν θα έχει ολοκληρώσει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε σήμερα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση Ρωσίας - Ουκρανίας την Πέμπτη «πολύ σημαντική», σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «μπορεί να προκύψουν καλά πράγματα».

Η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει εάν σχεδιάζει να συμμετάσχει στις συνομιλίες και σε ποιο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και τα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό drones που εκτόξευσε η Ρωσία σε νυχτερινή επίθεση σε διάστημα αρκετών εβδομάδων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

