Στην Αίγυπτο ο ΥΠΕΞ του Ιράν- Πρώτη επίσκεψη μετά το 2013

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε απόψε στην Αίγυπτο, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA, μια πρώτη επίσκεψη στη χώρα αυτή τα τελευταία σχεδόν 12 χρόνια από έναν επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο που το Ιράν αυξάνει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις στην προσπάθειά του να κατευνάσει τις περιφερειακές εντάσεις, μετά τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, τα οποία πλέον εγείρουν φόβους για αντίποινα.

Η τελευταία επίσκεψη στην Αίγυπτο ενός επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ήταν τον Ιανουάριο του 2013 όταν ο Αλί Ακμπάρ Σαλεχί είχε μεταβεί στο Κάιρο.

Ο Αμπάς Αραγτσί ήταν νωρίτερα σήμερα στην Ιορδανία στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην περιοχή.

Μετά την Αίγυπτο, θα αναχωρήσει για την Τουρκία, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Το Ιράν εκτόξευσε την 1η Οκτωβρίου 200 πυραύλους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων αρκετοί υπερηχητικοί πύραυλοι που ερρίφθησαν για πρώτη φορά. Το Ισραήλ ορκίστηκε να κάνει το Ιράν να πληρώσει το τίμημα για την επίθεσή του.

Η Τεχεράνη παρουσίασε τα πλήγματα αυτά ως αντίποινα για τη δολοφονία τον Ιούλιο στην ιρανική πρωτεύουσα του ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς, την οποία απέδωσε στο Ισραήλ, καθώς και για τον θάνατο ενός Ιρανού στρατηγού σε αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο, όπως και για τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, ηγέτη για περισσότερα από 30 χρόνια της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν.

Εκτοτε, ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί έχει πολλαπλασιάσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Μετέβη διαδοχικά στον Λίβανο, τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ιράκ και το Ομάν, το οποίο γενικά ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Αμπάς Αραγτσί είχε συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό και με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

