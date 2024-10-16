Ιταλία: 2 από τους 16 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στην Αλβανία επιστρέφουν πίσω

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης επιβεβαίωσε ότι δυο εκ των δεκαέξι μεταναστών που μεταφέρθηκαν χθες στα δυο ιταλικά κλειστά κέντρα για αιτούντες άσυλο στην Αλβανία, επιστρέφουν στην Ιταλία.

Πρόκειται για δυο αγόρια δεκαέξι ετών, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές, τα οποία καθώς είναι ανήλικα θα πρέπει να γυρίσουν στην Ιταλία. Την ώρα αυτή μεταφέρονται με ταχύπλοο στο πλοίο Libra του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο θα σαλπάρει από τα αλβανικά παράλια. Καθοριστική, για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι είναι μόλις δεκαέξι ετών, ήταν η βοήθεια του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, στο ιταλικό κέντρο ταυτοποίησης του Σενγκίν, στη βόρεια Αλβανία, σε σύνολο δεκαέξι ανθρώπων, φέρεται να μεταφέρθηκαν και δυο μετανάστες που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες που χαίρουν ειδικής προστασίας. Είναι πολύ πιθανό και αυτοί να πρέπει να επιστρέψουν στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

