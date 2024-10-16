Αίγυπτος: Διορίστηκε νέος επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών

Ένας νέος επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών διορίστηκε στην Αίγυπτο, μια από τις χώρες που έχουν ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, μετέδωσε σήμερα φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Χασάν Ρασάντ αντικαθιστά τον Αμπάς Καμέλ, στενό συνεργάτη του προέδρου 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι και πρώην διευθυντή του προεδρικού γραφείου, ο οποίος κατείχε τη θέση του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών από το 2018.

Ο Αμπάς Καμέλ διορίστηκε σύμβουλος του προέδρου και απεσταλμένος του όπως και γενικός συντονιστής των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Extra News.

Μαζί με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο άλλες χώρες που έχουν ρόλο μεσολαβητή, η Αίγυπτος δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει μια συμφωνία εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7ην Οκτωβρίου 2023.

Ο Ρασάντ ήταν ο αναπληρωτής του Καμέλ, σύμφωνα με το Extra News, μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.