Ισπανία: «Η στέγαση είναι δικαίωμα, όχι μπίζνα»

Δώδεκα χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή στη Μαδρίτη υπέρ χαμηλότερων ενοικίων και κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Την στιγμή που ο αριθμός των τουριστών στην Ισπανία καταρρίπτει και φέτος ρεκόρ με περισσότερα από 64 εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι τον Αύγουστο, πολλοί Ισπανοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να ζήσουν πια στις πόλεις τους λόγω του προβλήματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης και, κατά συνέπεια, της εκτόξευσης των ενοικίων.

«Η κυβέρνηση πρέπει να ρυθμίσει τιμές και στέγαση», δήλωσε στη διαδήλωση η νοσοκόμα Μπλάνκα Πριέτο. Τον Ιούλιο, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η αδειοδότηση βραχυχρόνιων μισθώσεων και παράλληλα δεσμεύθηκε να ελέγξει τις καταχωρήσεις σε πλατφόρμες όπως Airbnb και Booking.com για να εξακριβώσει αν πράγματι υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες.



Στη διαδήλωση ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Βίκτορ Παλόμο έκανε λόγο στην τηλεόραση του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων για «φούσκα» ακινήτων στην Ισπανία: «Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση επειδή την εποχή του 2012-2013 στρώθηκε κόκκινο χαλί στα επενδυτικά κεφάλαια. Από τότε η αγορά υπερθερμάνθηκε από τους κερδοσκόπους, γι αυτό εκτοξεύθηκαν τα ενοίκια. Επομένως η σημερινή κατάσταση δεν οφείλεται σε κάποιο φυσικό, αναπόφευκτο φαινόμενο, αλλά στο γεγονός ότι η αγορά αφέθηκε στα χέρια των κερδοσκόπων».



Μαδρίτη και Βαρκελώνη πλήττονται από υπερτουρισμό



Οι προκλήσεις για την ισπανική κυβέρνηση είναι μεγάλες. Καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της προώθησης του τουρισμού, πυλώνα της εγχώριας οικονομίας, και της δυσαρέσκειας των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων να στρέφονται στην προσοδοφόρα αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.



Η διαδηλώτρια Λάουρα Μπάριο, ακτιβίστρια του Κινήματος Στέγασης Μαδρίτης τονίζει: «Πρέπει επειγόντως να σταματήσουν οι εξώσεις και να πέσουν τα ενοίκια. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταρτίσουμε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμων, διαρθρωτικών μέτρων για να δρομολογηθούν ριζικές, αλλά απαραίτητες αλλαγές. Στο πρόβλημα της στέγασης ισχύει το ίδιο όπως και στην κλιματική αλλαγή: όλοι πρέπει να κάνουμε το χρέος μας, για να τη σταματήσουμε».



Σε άλλη κινητοποίηση στη Βαρκελώνη χθες, με αφορμή τον αγώνα ιστιοπλοΐας America's Cup, οι διαδηλωτές επέρριψαν ευθύνες στη διοργάνωση για την εκτίναξη των ενοικίων, αλλά και την προσέλκυση επιπλέον τουριστών σε μια πόλη που εδώ και καιρό πλήττεται ήδη από τον υπερτουρισμό.



AFPTN, Reuters, dpa

