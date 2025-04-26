Η Κίνα τάσσεται στο πλευρό των διεθνών κανόνων όσον αφορά τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ και αντιτίθεται στον προστατευτισμό, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Πεκίνου.

Σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Εξωτερικών Κίνας-Κεντρικής Ασίας στο Καζακστάν, ο Ουάνγκ σημείωσε επίσης ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει αλληλεγγύη με άλλες χώρες όσον αφορά την κατάσταση με τους δασμούς, η οποία εκθέτει τον «ακραίο εγωισμό» ορισμένων χωρών, προσθέτει το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του που δόθηκε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα ότι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με την Κίνα για τους δασμούς. Ωστόσο, το Πεκίνο διέψευσε ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες, στο πιο πρόσφατο από μια σειρά αντικρουόμενων μηνυμάτων όσον αφορά την πρόοδο που υπάρχει για την αποκλιμάκωση ενός εμπορικού πολέμου, ο οποίος απειλεί να υπονομεύσει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο Ουάνγκ, σε συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του του Ουζμπεκιστάν Μπαχτιγιόρ Σαΐντοφ σημείωσε ότι η Κίνα θα επιδιώξει την αλληλεγγύη με άλλες χώρες και θα διατηρήσει την πολυμέρεια για να «εμφυσήσει σταθερότητα στον κόσμο.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

