Το τελευταίο αντίο στον Φραγκίσκο, τον «πάπα των φτωχών»

Η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου ολοκληρώθηκε, το μεσημέρι, παρουσία πλήθους κόσμου, βασιλέων, ηγετών, καθώς και αντιπροσωπειών από 130 χώρες.

Η νεκρώσιμη τελετή διήρκεσε δύο ώρες και ένα τέταρτο. Οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα στο Βατικανό καθώς ξεκίνησε η πομπή, η οποία μετέφερε το φέρετρο του εκλιπόντος Αργεντινού ποντίφικα στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Κατά μήκος του δρόμου, βρέθηκε μεγάλος αριθμός πιστών, που ήθελε να πει το δικό του, τελευταίο αντίο στον «πάπα των φτωχών».

Σύμφωνα με την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, στην κηδεία του Φραγκίσκου συμμετείχαν, συνολικά, πάνω από 250.000 άνθρωποι.

Σημειώνεται πως χειροκροτήματα και επευφημίες σημειώθηκαν μόλις έφτασε το φέρετρο του «πάπα των φτωχών» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η νεκρώσιμη λειτουργία του Φραγκίσκου ξεκίνησε στις 10 π.μ. (11 π.μ. ώρα Ελλάδας) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και ολοκληρώθηκε μετά από περίπου δυο ώρες. Στο τέλος της τελετής, το απλό, ξύλινο φέρετρο μεταφέρθηκε στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου και έγινε η ταφή, όπως ο ίδιος ο Πάπας είχε ζητήσει, πρόκειται για μια απόσταση περίπου μισής ώρας.

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου ήταν πιο απλή από αυτές των προηγούμενων παπών, ακολουθώντας τις οδηγίες που έδωσε ο ίδιος. Αλλά η κηδεία του Ποντίφικα, του ηγέτη περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο Καθολικών σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός που θα συνδυάσει ένα προκαθορισμένο τελετουργικό και παράδοση εκατοντάδων ετών.

Οι ιταλικές Aρχές, καθώς και οι Αρχές του Βατικανού, είχαν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας την περιοχή γύρω από τον Αγιο Πέτρο, ενόψει της κηδείας, με αποκλεισμό των drones, ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες και μαχητικά αεροσκάφη σε ετοιμότητα.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Την τελετή παρακολούθησαν χιλιάδες πιστοί και πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ενώ στη Ρώμη βρέθηκαν πάνω από 100 ξένες αντιπροσωπείες. Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στους ηγέτες που θέλησαν να πουν το στερνό αντίο στον Αργεντινό ποντίφικα, συμπεριλαμβάνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο απερχόμενος Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Παρών και ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, παρά την έντονη κριτική που είχε ασκήσει σε πολλές θέσεις και δηλώσεις του Αγίου Πατέρα των Ρωμαιοκαθολικών.

Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, πάντα από την Αργεντινή, δίπλα στους ισχυρούς του πλανήτη, βρέθηκε και ο εγγονός του πάπα Φραγκίσκου, Μάουρο Μπεργκόλιο. Εργάζεται ως νοσηλευτής και είχε δηλώσει ότι ήθελε να έρθει στην Ρώμη, αλλά δεν είχε τα αναγκαία χρήματα για το ταξίδι. Βρέθηκε, τελικά, στην κηδεία χάρη σε ιδιοκτήτρια πρακτορείου ταξιδίων της χώρας του, η οποία πρόσφερε το αεροπορικό εισιτήριο, στον ίδιο και στη σύζυγό του.

Στην πρώτη σειρά στην κηδεία κάθισαν ηγέτες από την πατρίδα του Φραγκίσκου, την Αργεντινή, με Ιταλούς ηγέτες στη δεύτερη σειρά και άλλους αρχηγούς κρατών και βασιλικών οικογενειών στην τρίτη. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των θρησκευτικών ταγών θα έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.