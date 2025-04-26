Όλες οι λεπτομέρειες για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αναμένεται να είναι πιο απλή από αυτές των προηγούμενων παπών, ακολουθώντας τις οδηγίες που έδωσε ο ίδιος. Αλλά η κηδεία του Ποντίφικα, του ηγέτη περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο Καθολικών σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός που θα συνδυάσει ένα προκαθορισμένο τελετουργικό και παράδοση εκατοντάδων ετών.

Αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις 08:30 (τοπική ώρα - 09:30 ώρα Ελλάδας), στην Πτέρυγα Κωνσταντίνου, έναν διάδρομο δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ενώ την ίδια ώρα, καθολικοί ιερείς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Μισή ώρα αργότερα, στις 09:00, πατριάρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καρδινάλιοι θα συγκεντρωθούν στο παρεκκλήσι του Αγίου Σεβαστιανού, μέσα στη Βασιλική, όπου βρίσκονται τα λείψανα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τη νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο του Πάπα στο κέντρο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Η νεκρώσιμη λειτουργία του Φραγκίσκου θα ξεκινήσει στις 10:00 (τοπική ώρα - 11:00 ώρα Ελλάδας). Τη λειτουργία θα διευθύνει ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε.

Οι προσκεκλημένοι και οι αξιωματούχοι θα καθίσουν πιο κοντά στη Βασιλική (και το φέρετρο), ενώ χιλιάδες άλλοι κληρικοί και μέλη του κοινού, μέσα και γύρω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η λειτουργία θα ολοκληρωθεί με προσευχές για τον Πάπα Φραγκίσκο και έτσι ο Πάπας θα «παραδοθεί» επίσημα στον Θεό. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου πένθους εννέα ημερών που ονομάζεται Novemdiales, με μια λειτουργία να τελείται κάθε μέρα στη μνήμη του.

Ποιοι θα παρευρεθούν

Ο θάνατός του Πάπα Φραγκίσκου έχει προσελκύσει διάσημες προσωπικότητες, πολιτικούς και χιλιάδες κόσμου στο Βατικανό για να αποτίσουν φόρο τιμής στο πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον 250.000 προσκυνητές αναμένεται να παραστούν στην κηδεία, καθώς και περίπου 170 εκπρόσωποι κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο.

Στη Ρώμη μετέβη χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην κηδεία του αείμνηστου Ποντίφικα.

Πολλοί από τους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του, Μελάνια, έφτασαν στη Ρώμη την Παρασκευή. Στη νεκρώσιμη τελετή θα παραστεί επίσης ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Φραγκίσκο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στην Ιταλία τον περασμένο Ιούνιο.

Άλλοι αρχηγοί κρατών, βασιλιάδες και ξένες αντιπροσωπείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' και η βασίλισσα Λετίσια, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ', συνεχίζοντας ένα προηγούμενο που δημιουργήθηκε το 2005 όταν ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας παρευρέθηκε στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' εκ μέρους της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Στην πρώτη σειρά στην κηδεία θα καθίσουν ηγέτες από την πατρίδα του Φραγκίσκου, την Αργεντινή, με Ιταλούς ηγέτες στη δεύτερη σειρά και άλλους αρχηγούς κρατών και βασιλικών οικογενειών στην τρίτη. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των θρησκευτικών ταγών θα έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Να θυμίσουμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε χθες ότι «δεν είναι σίγουρος ότι θα έχει το χρόνο» να παραστεί στην κηδεία του Πάπα, επικαλούμενος συναντήσεις με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην Καθολική εκκλησία και την καθολική κοινότητα παγκοσμίως», μέσω της πλατφόρμας X.

Η διαδρομή της πομπής

Μετά τη λειτουργία, η σορός του Φραγκίσκου - με κόκκινα άμφια και μια δαμασκηνή και χρυσή παπική μίτρα - μέσα σε ένα απλό, ξύλινο φέρετρο, θα μεταφερθεί πρώτα εντός του ναού και στη συνέχεια στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου και θα γίνει η ταφή, όπως ο ίδιος ο Πάπας είχε ζητήσει.

Πρόκειται για μια απόσταση περίπου μισής ώρας, σε μια διαδρομή που διασχίζει τον ποταμό Τίβερη και περνά από το Κολοσσαίο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος θα γίνει ο πρώτος Πάπας μετά τον Λέοντα ΙΓ', ο οποίος πέθανε το 1903, που θα ταφεί έξω από το Βατικανό.

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας

Η κηδεία του Ποντίφικα απαιτεί μια τεράστια και πολύπλοκη επιχείρηση ασφαλείας στο Βατικανό και τη Ρώμη.

Τα μέτρα ασφαλείας, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας του Αγίου Πέτρου είναι εμφανώς αυξημένα αυτές τις μέρες. Η αστυνομία πραγματοποιούσε χθες ελέγχους στα προσωπικά αντικείμενα των πιστών και των δημοσιογράφων, ενώ στη νεκρώσιμη τελετή θα συμμετάσχουν χιλιάδες Ιταλοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί, καθώς και η Ελβετική Φρουρά του Βατικανού, ο μικρότερος στρατός στον κόσμο.

Οι στρατιώτες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα είναι εξοπλισμένοι με ειδικές συσκευές που καταρρίπτουν drones, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και μαχητικά αεροσκάφη στις στέγες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Από το σφράγισμα του φέρετρου του Πάπα Φραγκίσκου

Πώς άλλαξε τις παραδόσεις ο Φραγκίσκος;

Παραδοσιακά, τα λείψανα του Πάπα θα ήταν τοποθετημένα σε τρία ένθετα φέρετρα, κατασκευασμένα από κυπαρίσσι, μόλυβδο και βελανιδιά.

Το φέρετρο από ξύλο κυπαρισσιού συμβολίζει «την ταπεινοφροσύνη και τη θνητότητα», το δρύινο φέρετρο είναι ένδειξη «αξιοπρέπειας και δύναμης», ενώ το εξωτερικό μολύβδινο φέρετρο, για να αποφευχθεί η παραβίαση.

Ωστόσο, ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε πέρυσι, να ταφεί σε ένα πιο απλό ξύλινο φέρετρο με εσωτερικό ψευδάργυρο.

Σύμφωνα με τον Μονσινιόρ Ντιέγκο Ραβέλι, υπεύθυνο των λειτουργικών τελετών του Βατικανού, η επιθυμία του Πάπα Φραγκίσκου τονίζει ακόμη περισσότερο ότι «η κηδεία του Ποντίφικα είναι αυτή ενός ποιμένα και μαθητή του Χριστού και όχι ενός ισχυρού ανθρώπου αυτού του κόσμου».

Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε

Γιατί ο Φραγκίσκος επέλεξε την Σάντα Μαρία Ματζόρε

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν Ιησουίτης - ένα καθολικό θρησκευτικό τάγμα ιερέων γνωστών για την αφοσίωσή τους στην εκπαίδευση και το ιεραποστολικό έργο.

Ήταν επίσης θιασώτης της Παναγίας και ως εκ τούτου, επέλεξε να ταφεί στη Σάντα Μαρία Ματζόρε, η οποία βρίσκεται έξω από τα τείχη του Βατικανού στο κέντρο της Ρώμης.

Η εκκλησία στεγάζει την εικόνα Salus Populi Romani, μια βυζαντινή εικόνα της Παναγίας που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε από τον Άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή και χρησιμοποιήθηκε από τάγματα των Ιησουιτών σε όλο τον κόσμο.

Στη διαθήκη του, που γράφτηκε το 2022, ο Πάπας Φραγκίσκος ανέφερε: «Σε όλη μου τη ζωή και κατά τη διάρκεια της διακονίας μου ως ιερέας και επίσκοπος, εμπιστεύομαι πάντα τον εαυτό μου στη Μητέρα του Κυρίου μας, την Υπεραγία Θεοτόκο. Εύχομαι το τελευταίο μου επίγειο ταξίδι να τελειώσει ακριβώς σε αυτό το αρχαίο ιερό, στο οποίο σταματώ πάντα, για να προσεύχομαι στην αρχή και στο τέλος κάθε Αποστολικού ταξιδιού μου, ευχαριστώντας την Άμωμη Μητέρα για την ευγενική και μητρική της φροντίδα».

Επτά πάπες είναι θαμμένοι στην ίδια Βασιλική, σε διακοσμημένους τάφους, ωστόσο, ο Αργεντινός ποντίφικας ζήτησε ο τάφος του να βρίσκεται στον πλευρικό διάδρομο, ανάμεσα στο παρεκκλήσι του Salus Populi Romani και το παρεκκλήσι Sforza, κοντά σε ένα άγαλμα γνωστό ως Mary Regina Pacis (Βασίλισσα της Ειρήνης).

«...κοντά σε Αυτήν, τη Βασίλισσα της Ειρήνης, στην οποία πάντα στρέφομαι για βοήθεια και της οποίας την αγκαλιά έχω αναζητήσει περισσότερες από εκατό φορές κατά τη διάρκεια της παποσύνης μου», εξήγησε στη διαθήκη του.

Ο Πάπας ζήτησε επίσης ο τάφος του να είναι απλός και να φέρει μόνο την επιγραφή «Franciscus», τη λατινική εκδοχή του ονόματος που επέλεξε.

Πηγή: skai.gr

