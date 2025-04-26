Ποια ήταν η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η κατήγορος του Επστάιν και του πρίγκιπα Άντριου που αυτοκτόνησε

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου και τον Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση, αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Τζουφρέ ήταν μία από τις κατήγορους των καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα τον Επστάιν και την πρώην σύντροφό του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ. Ισχυρίστηκε ότι την εξέδιδαν στον πρίγκιπα Άντριου από την ηλικία 17 ετών, κάτι που ο ίδιος αρνείτο σθεναρά.

Οι συγγενείς της ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή ότι υπήρξε «σφοδρή μαχήτρια στον αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης» και ότι «ο φόρος της κακοποίησης... έγινε αφόρητος».

«Αυτοκτόνησε, αφού υπήρξε ισόβιο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας», σημείωσε η οικογένειά της.

Όπως έγινε γνωστό, έβαλε τέλος στη ζωή της χτες, Παρασκευή στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία.

Ποια ήταν η Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η Τζουφρέ - που γεννήθηκε στις ΗΠΑ - ζούσε με τα παιδιά της και τον σύζυγό της Ρόμπερτ, στην Αυστραλία και υπήρχαν αναφορές πρόσφατα πως το ζευγάρι είχε χωρίσει μετά από 22 χρόνια γάμου.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, το οποίο η οικογένειά της δήλωσε αργότερα ότι δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει.

«Έχω νεφρική ανεπάρκεια, μου έδωσαν μόλις τέσσερις ημέρες ζωής. Με έχουν μεταφέρει σε ειδικευμένο νοσοκομείο για ουρολογικά περιστατικά», έλεγε στο βίντεο που ανέβασε. «Είμαι έτοιμη να φύγω, απλά να μην γίνει πριν δω τα μωρά μου για τελευταία φορά», είπε ακόμη.

Ωστόσο, η τοπική αστυνομία αμφισβήτησε αργότερα τη σοβαρότητα του ατυχήματος.

Αφού μίλησε δημόσια για την κακοποίησή της, η Τζουφρέ έγινε ακτιβίστρια και το όνομά της συνδέθηκε στενά με το κίνημα MeToo.

Η Τζουφρέ ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν και η Μάξγουελ την εξέδιδαν στον Δούκα της Υόρκης, από όταν ήταν 17 ετών και είχε καταθέσει πως ο χρηματιστής της είχε προσφέρει 15.000 δολάρια για να κάνει σεξ μαζί του.

Ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της το 2022.

Ο διακανονισμός περιλάμβανε μια δήλωση στην οποία εξέφραζε τη λύπη του για τη σχέση του με τον Επστάιν, αλλά δεν περιείχε καμία παραδοχή ευθύνης ή συγγνώμη.

Όπως είχε δηλώσει, γνώρισε την Βρετανίδα Μάξγουελ, το 2000. Τότε, αυτή του σύστησε τον Αμερικανό χρηματιστή Επστάιν, και όπως είχε καταγγείλει την κακοποιούσαν επί χρόνια ο ίδιος αλλά και συνεργάτες και φίλοι του.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης στις ΗΠΑ ως συνεργός του στο trafficking και την σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.