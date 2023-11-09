Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Βόζνιακ, διακομίστηκε εκτάκτως την Τετάρτη σε νοσοκομείο στην Πόλη του Μεξικού ως αποτέλεσμα ισχαιμικού εγκεφαλικού.

Ο Βόζνιακ 73 ετών, επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Φόρουμ που πραγματοποιούνταν στην Πόλη του Μεξικού, αλλά χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο ABC Santa Fe της μεξικανικής πρωτεύουσας για επείγουσα μαγνητική τομογραφία. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό, που αντιπροσωπεύει περίπου το 87% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων, συμβαίνει όταν η παροχή αίματος σε ένα μέρος του εγκεφάλου εμποδίζεται, προκαλώντας βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας του 73χρονου μηχανικού πληροφορικής είναι σταθερή. Αρκετοί άνθρωποι από την ομάδα του Βόζνιακ πέταξαν αμέσως στο Μεξικό με ιδιωτικό τζετ για να ελέγξουν την ιατρική του κατάσταση, και να τον μεταφέρουν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίθαλψη.

Ο ίδιος ο Βόζνιακ ισχυρίζεται ότι είναι ο δημιουργός του πρώτου προσωπικού υπολογιστή στην ιστορία.Το 1976, μαζί με τον Στιβ Τζομπς, δημιούργησαν σε ένα γκαράζ την Apple, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

