«Κάμπινγκ» οι δρόμοι του Λονδίνου για την στέψη του Κάρολου – Απίστευτες εικόνες με σκηνές, κουβέρτες και… βασιλικά αξεσουάρ

Λίγες ώρες έμεινα για την αυριανή ημέρα στο Λονδίνο, όπου ο Κάρολος θα στεφθεί βασιλιάς σε μια σπάνια και μεγαλοπρεπή τελετή - η πρώτη από το 1953, όταν στέφθηκε βασίλισσα η μητέρα του Ελισάβετ.

Τα πεζοδρόμια στις δύο διαδρομές από όπου θα περάσει η βασιλική πομπή πριν και μετά το Αββαείο του Ουέστμινστερ ήδη έχουν γεμίσει από δεκάδες royal fans που έχουν κατασκηνώσει εκεί, προκειμένου να καταφέρουν αν δουν από κοντά το ιστορικό γεγονός.

Royal superfans camping out on The Mall for King Charles' Coronation emerge from their tents https://t.co/jwwfJLSqYZ

Το Λονδίνο αναμένεται να «βουλιάξει» από κόσμο και η βρετανική αστυνομία θα αναπτύξει 29.000 άνδρες στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, προκειμένου να τηρηθεί η τάξη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υψηλών προσκεκλημένων της στέψης αλλά και των θεατών.

Οι «κατασκηνωτές της στέψης» έχουν εφοδιαστεί με αντίσκηνα, κουβέρτες,υπνόσακους, αδιάβροχα και ομπρέλες καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία του Λονδίνου προβλέπει για αύριο βροχές και καταιγίδες, που δυστυχώς αναμένεται να χαλάσουν τα σχέδια των διοργανωτών.

Οι προβλέψεις ωστόσο για κακοκαιρία δεν πτοούν του φανς της βασιλικής οικογένειας που δεν χάνουν το χιούμορ τους…

Πολλοί μάλιστα έχουν φορέσει ειδικά για την περίσταση αντίστοιχα ρούχα και αξεσουάρ.

Καθώς η κίνηση στο μετρό του Λονδίνου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, Κάρολος και Καμίλα, σε μία πρωτότυπη ιδέα, ηχογράφησαν οι ίδιοι το μήνυμα “mind the gap” (προσοχή στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας) που ακούγεται από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα σε κάθε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλους τους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου.

Sound familiar? 🔊👀



Listen out for Their Majesties on @TfL and @NetworkRail on your travels this #Coronation weekend… and don’t forget to #MindTheGap. pic.twitter.com/LHyevsSRBg