Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου - μετά την τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των «προθύμων» - λέγοντας ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει «πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι είναι στην πλευρά «της ειρήνης» - και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «προσπαθεί να καθυστερήσει».

«Ο κόσμος χρειάζεται δράση... όχι κενά λόγια και όρους. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές, αργά ή γρήγορα, ο Πούτιν θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συνεχίζει. «Αυτή είναι η στιγμή που τα όπλα σιωπούν», τόνισε, σύμφωνα με το BBC.

Το χάος που δημιουργεί η Ρωσία πλήττει τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας το κόστος ζωής και ενέργειας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνεχίζοντας, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο «συνασπισμός των «προθύμων» μαζεύει εταίρους από όλη την ΕΕ, καθώς και από τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και την υποστήριξη άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας.

Σημείωσε ότι οι προσπάθειες όσων υποστηρίζουν την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της «στρατιωτικής βοήθειας» και της συνέχισης των κυρώσεων για να «αποδυναμωθεί η πολεμική μηχανή του Πούτιν ώστε να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Στάρμερ είπε ότι έχει έρθει η στιγμή να «επιταχυνθούν οι πρακτικές εργασίες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε προς μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η μετάβαση σε μια «επιχειρησιακή φάση» θα δει τις στρατιωτικές δυνάμεις να συναντώνται την Πέμπτη για να υποστηρίξουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Αυτή είναι η στιγμή να συνεχίσουμε να οδηγηθούμε προς το αποτέλεσμα που θέλουμε να δούμε: να τερματιστούν οι σκοτωμοί, μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία και διαρκής ασφάλεια για όλους μας», σημείωσε.

«Ο συνασπισμός των προθύμων μεγαλώνει»

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC, για παραδείγματα συγκεκριμένων δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής, ο Στάρμερ είπε ότι πολλά έχουν αλλάξει από τη συνάντηση που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες με Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον της Ουκρανίας.

Η ομάδα που συναντήθηκε σήμερα το πρωί είναι μια «μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι είχαμε πριν από δύο εβδομάδες», σημείωσε.

Έχουμε μια «ισχυρότερη συλλογική αποφασιστικότητα», τόνισε ο Στάρμερ, και «νέες δεσμεύσεις τέθηκαν στο τραπέζι σήμερα το πρωί», ωστόσο δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια «επιχειρησιακή φάση», σημείωσε, και συγκεντρώνουμε «πολιτική και στρατιωτική δυναμική».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα για «μέγιστη πίεση στη Ρωσία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» θα καταρτίσει σχέδια για να βοηθήσει στην ασφάλεια της Ουκρανίας «στην ξηρά, στη θάλασσα και στον ουρανό» σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Αφού πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με περίπου 25 δυτικούς ηγέτες, ο Στάρμερ ανέφερε ότι: «Θα ενισχύσουμε την άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και θα είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθούμε ως «συνασπισμός των προθύμων» σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, για να βοηθήσουμε στην ασφάλεια της Ουκρανίας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον ουρανό».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσουν στη Βρετανία οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των συμμαχικών χωρών για να συγκεκριμενοποιήσουν τα σχέδια διαφύλαξης της ειρήνης, εφόσον υπάρξει μια εκεχειρία με τη Μόσχα. Το «ναι μεν, αλλά» της Ρωσίας «δεν αρκεί» και όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη συμφώνησαν να ασκήσουν συλλογική πίεση στη Μόσχα, ώστε να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, πρόσθεσε.

Παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Στάρμερ ρωτήθηκε αν θα κατασχεθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι στη σημερινή σύνοδο κορυφής συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της στρατιωτικής ικανότητας της Ουκρανίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, κάτι που, όπως είπε, θα ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο.

Σημείωσε ότι «νέες δεσμεύσεις τέθηκαν στο τραπέζι» και βλέπει την Ουκρανία να διαδραματίζει «σημαντικό» ρόλο στις δικές της εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Στάρμερ ανέφερε ακόμη ότι οι ηγέτες συζήτησαν «πόσο περισσότερο μπορούμε να προχωρήσουμε» στην αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα μπορούσαν να κατασχεθούν, ένα θέμα που ο ίδιος χαρακτηρίζει «περίπλοκο ζήτημα».

Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί, σημείωσε ο Στάρμερ, μεταξύ άλλων και για το τι περισσότερο μπορεί να γίνει με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» που επιθυμούν όλοι, ιδίως οι Ουκρανοί

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι δεν δέχεται ότι οι όροι των ειρηνευτικών συνομιλιών πρέπει να «παγώσουν όπως είναι σήμερα».

«Αν ασκήσουμε πίεση [στον Πούτιν], δείξουμε συλλογική αποφασιστικότητα και κάποια ηγεσία με καθαρό βλέμμα σε αυτό, μπορούμε να το προχωρήσουμε και να φέρουμε τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» που επιθυμούν όλοι, ιδίως οι Ουκρανοί, τόνισε ο Στάρμερ.

Η ειρήνη στην Ουκρανία είναι «πολύ σημαντική» για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι ο αντίκτυπος όσων συμβαίνουν στην Ευρώπη «πάντα καταλήγει στις ακτές μας».

ΗΠΑ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι τα σχέδια για την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνεργασία των ΗΠΑ, αφού ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να επιδιώκει ένα «στήριγμα» ασφαλείας από την Ουάσινγκτον.

«Η θέση για τις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. Ήμουν ξεκάθαρος ότι πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις ΗΠΑ... Μιλάμε με τις ΗΠΑ σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για θέματα εθνικής ασφάλειας επέστρεψε από τις ΗΠΑ το Σάββατο.

«Σαφείς θέσεις» ζητά από τους συμμάχους ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στους Δυτικούς συμμάχους της χώρας του ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν «μια ξεκάθαρη θέση για τις εγγυήσεις ασφαλείας», επιμένοντας ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη θα πρέπει να σταθμεύει στο ουκρανικό έδαφος.

«Αυτή είναι η εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία του από την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε.

Πηγή: skai.gr

