«Αργά ή γρήγορα» ο Πούτιν θα πρέπει να προσέλθει «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός ανοίγοντας τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης, στην οποία μετέχουν ηγέτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, της Ουκρανίας, της Τουρκίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, αλλά και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο Κιρ Στάρμερ, είπε στους περίπου 25 ηγέτες που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν οι ίδιοι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στη Ρωσία.

«Εάν (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) σοβαρολογεί για την ειρήνη, τότε είναι πολύ απλό, πρέπει να σταματήσει τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία και να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός», είπε ο Στάρμερ. «Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να προετοιμάσουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ενίσχυση της Ουκρανίας, ώστε να μπορούν να αμυνθούν, και ενίσχυση, προφανώς, από την άποψη της στρατιωτικής ικανότητας, από την άποψη της χρηματοδότησης, από την άποψη της παροχής περαιτέρω υποστήριξης από όλους μας στην Ουκρανία» τόνισε ο Στάρμερ και συνέχισε:

«Δεύτερον, να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε συμφωνία μέσω ενός συνασπισμού των πρόθυμων. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και σήμερα το πρωί μπορούμε να την προχωρήσουμε.

Και τρίτον, και πολύ σημαντικό, δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, να διατηρήσουμε την πίεση στον Πούτιν να έρθει στο τραπέζι, και νομίζω ότι συλλογικά έχουμε αρκετούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το κάνουμε.

Σε αυτά τα τρία κεφάλαια θα εστιάσουμε πραγματικά σε αυτή τη συνάντηση, ενισχύοντας την Ουκρανία, προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε συμφωνία μέσω ενός συνασπισμού πρόθυμων και διατηρώντας αυτή την πίεση στη Ρωσία αυτή την κρίσιμη στιγμή».

