Χαμάς: Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ

Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ», αφού προσφέρθηκε να απελευθερώσει έναν Ισραηλινό-αμερικανό όμηρο και να επιστρέψει τις σορούς τεσσάρων άλλων στο πλαίσιο των συνομιλιών εκεχειρίας στη Γάζα.

Μετά την προσφορά την Παρασκευή, το Ισραήλ δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές «δεν κουνήθηκαν ούτε χιλιοστό» μετά από πρόταση του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, έληξε την 1η Μαρτίου χωρίς συμφωνία για τα επόμενα βήματα. Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Ντόχα την Τρίτη. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς.

«Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να αναγκάσουμε (το Ισραήλ) να εφαρμόσει τους όρους της», δήλωσε στο AFP ο Αμπντούλ Λατίφ αλ-Κανού, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι “καθυστερεί” την εφαρμογή της. Επεσήμανε τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από τις 2 Μαρτίου.

Ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσε στο AFP ότι η πρόταση για την απελευθέρωση του 21χρονου στρατιώτη Εντάν Αλεξάντερ -που απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023- και την επιστροφή των σωμάτων άλλων τεσσάρων Ισραηλινοαμερικανών ομήρων ήταν μέρος μιας «μοναδικής συμφωνίας». Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθέρωνε Παλαιστίνιους κρατούμενους, με τον αριθμό τους να βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η προτεινόμενη ανταλλαγή είχε ως προϋπόθεση την ταυτόχρονη έναρξη διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, με τις συνομιλίες να ολοκληρώνονται εντός 50 ημερών, όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

